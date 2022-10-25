«Яндекс» представил «умные» телевизоры с Алисой

Компания «Яндекс» представила модельный ряд смарт-телевизоров со встроенной Алисой. Об этом сообщает представитель компании.Согласно источнику, новые телевизоры от «Яндекса» имеют современный дизайн с тонкими рамками и металлическими ножками. Порты для подключения периферии расположены на задней стороне.Устройства продаются в двух размерах: 43 и 50 дюймов (109,2 и 127 см соответственно). Разрешение — 4K Ultra HD, контрастность — 5000:1. «Яндекс» откалибровал изображение таким образом, чтобы динамические сцены были четкими, а статичные — яркими и естесственными. Что касается звука, то встроенная акустика поддерживает технологию Dolby Audio, с широким динамическим диапазоном.Главная фишка новых смарт-ТВ — встроенный голосовой помощник Алиса. Она работает, даже когда телевизор находится в режиме сна, и мгновенно «просыпается» с пульта, приложения, или просто голосовой командой. На главном экране ТВ отображаются индивидуальные рекомендации, а Алиса позволяет управлять при помощи голосовых команд как самим телевизором, так и устройствами умного дома.Например, Алиса может включить телевизор, найти фильм, поставить его на паузу или отрегулировать громкость. Поиск фино доступен сразу в нескольких сервисах по заданным параметрам (например, по режиссеру).Модельный ряд Smart TV от «Яндекса» будет состоять из шести устройств. Первые два поступят в продажу 8 ноября, а остальные — в первой половине 2023 года.