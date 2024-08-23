Яндекс придумал гениальный способ обхода медленной загрузки видео YouTube

Фархад
YT

Компания Яндекс внедрила в свой поисковик новый фильтр, который скрывает из выдачи видео, размещённые на YouTube. Так пользователи смогут находить ролики на площадках с нормальной скоростью загрузки.

Фильтр «без YouTube» уже доступен в мобильной и десктопной версии сайта. Для активации этого фильтра нужно вбить в поиск название ролика и перейти во вкладку видео. Он работает только на территории РФ.

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Такое нововведение было добавлено в поисковик на фоне участившихся проблем с загрузкой видео на YouTube у многих пользователей из России.
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Комментарии

Dmitriy
+1104
Dmitriy
"Гениальное" решение... Уникальная разработка. Могли бы скачивать на свои ресурсы такие видео и отдавать со своей стороны, но проще и дешевле же тупо спрятать. Инновации, ёпта...
Вчера в 18:52
#
+472
den3221
Это не решение, а просто с глаз долой как говорится!
Вчера в 19:00
#
+6
marisabel
Опять какие-то костыли🤦🏻
2 часа назад в 22:10
#

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