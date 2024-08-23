Яндекс придумал гениальный способ обхода медленной загрузки видео YouTube

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Компания Яндекс внедрила в свой поисковик новый фильтр, который скрывает из выдачи видео, размещённые на YouTube. Так пользователи смогут находить ролики на площадках с нормальной скоростью загрузки.Фильтр «без YouTube» уже доступен в мобильной и десктопной версии сайта. Для активации этого фильтра нужно вбить в поиск название ролика и перейти во вкладку видео. Он работает только на территории РФ.Такое нововведение было добавлено в поисковик на фоне участившихся проблем с загрузкой видео на YouTube у многих пользователей из России.