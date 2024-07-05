Яндекс прокачал Нейро: появился голосовой ввод и не только

Артем
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Также сервис стал точнее и содержательнее общается с пользователями. 

Чтобы пользователи еще быстрее находили нужную информацию, создатели дополнительно обучили нейронную модель YandexGPT 3. Сервис стал точнее понимать запросы и отвечает с большей конкретикой, поскольку количество источников информации для него стало больше. Так случаи, когда Нейро предлагает общие сведения по теме вместо прямого ответа, сократилось вдвое.

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При этом задать вопрос можно не только текстом и картинкой, но и голосом. Достаточно нажать иконку микрофона и задать вопрос в свободной форме. Для людей с плохим зрением сервис адаптировали для программ, которые озвучивают элементы интерфейса и происходящее на экране.

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Голосовой ввод уже работает в Яндекс Браузере для ПК, приложении Яндекса для Android и вскоре появится на iOS.
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Источник:
Яндекс
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