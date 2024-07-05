Яндекс прокачал Нейро: появился голосовой ввод и не только

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Также сервис стал точнее и содержательнее общается с пользователями.Чтобы пользователи еще быстрее находили нужную информацию, создатели дополнительно обучили нейронную модель YandexGPT 3. Сервис стал точнее понимать запросы и отвечает с большей конкретикой, поскольку количество источников информации для него стало больше. Так случаи, когда Нейро предлагает общие сведения по теме вместо прямого ответа, сократилось вдвое.При этом задать вопрос можно не только текстом и картинкой, но и голосом. Достаточно нажать иконку микрофона и задать вопрос в свободной форме. Для людей с плохим зрением сервис адаптировали для программ, которые озвучивают элементы интерфейса и происходящее на экране.Голосовой ввод уже работает в Яндекс Браузере для ПК, приложении Яндекса для Android и вскоре появится на iOS.