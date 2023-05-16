Яндекс проведет лекции и турниры по ретроиграм в «Ночь музеев»

Артем
eJHBc3ar7B8.jpg

Гости смогут приобщиться к истории видеоигр и поиграть на классических консолях и ПК. Бесплатное мероприятие пройдет 20 мая в 20:00.

Яндекс Музей проведет большой игровой вечер для любителей ретрогейминга и желающих приобщиться к игровой индустрии. Посетителей ждут лекции, турниры на ретрокомпьютерах и приставках. Для тех, кто не желает соревноваться друг с другом, поиграть можно в свободном режиме.

Игровой сценарист Мария Кочакова поделится знаниями об уникальном языке видеоигр, предложит потренироваться и понять, каково это — создавать игровые истории. Владимир Дубянский расскажет о консоли Atari 2600, и почему она считается одним из самых значимых прорывов за всю историю видеоигр.
После лекций пройдут турниры по четырём классическим тайтлам. Гости смогут сразиться в Mortal Kombat, погонять в Mario Kart и Hang-On или принять участие в спортивной Arcade Volleyball. Участвовать в турнире необязательно — можно просто поиграть или посмотреть, как играют другие гости.

Также в перерыве между лекциями и турнирами команда кофейни Сamera Obscura расскажет о климате и других факторах, позволяющих выращивать кофейные зёрна.

Адрес: БЦ Аврора, Садовническая ул., 82, стр. 2, подъезд 5

Расписание вечера:

  • 20:00-21:00 — Лекция Марии о языке видеоигр
  • 21:00-22:00 — Лекция Сamera Obscura
  • 22:00-23:00 — Лекция Владимира об Atari 2600
  • 23:00-00:00 — Турнир по Mario Kart
  • 00:00-01:00 — Турнир по Arcade Volleyball и свободное время для игр
  • 01:00-02:00 — Турнир по Mortal Kombat
  • 02:00-03:00 — Свободное время для игр

Вход свободный, но для участия необходимо пройти регистрацию.
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Российская студия Morteshka анонсировала хоррор «Лихо одноглазое»
Хакеры взломали ремейк Resident Evil 4
Thunderobot начал продажу игровых аксессуаров в России

Рекомендации

Рекомендации

Ozon тоже стал брать деньги за отказ от товара. Втихаря и очень робко (+ комментарий от Ozon)
Гонять лысого, влажные мечты, ночные жрицы и другие пикантные фразочки, изображенные нейросетью
Стоит ли покупать iPhone 11 в 2023 году? Всё очень просто — вот что вам нужно знать
Телефонные мошенники полностью сменили тактику. Готовьтесь к шквалу и предупредите родных

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии