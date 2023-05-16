Яндекс проведет лекции и турниры по ретроиграм в «Ночь музеев»

Гости смогут приобщиться к истории видеоигр и поиграть на классических консолях и ПК. Бесплатное мероприятие пройдет 20 мая в 20:00.
Яндекс Музей проведет большой игровой вечер для любителей ретрогейминга и желающих приобщиться к игровой индустрии. Посетителей ждут лекции, турниры на ретрокомпьютерах и приставках. Для тех, кто не желает соревноваться друг с другом, поиграть можно в свободном режиме.
Игровой сценарист Мария Кочакова поделится знаниями об уникальном языке видеоигр, предложит потренироваться и понять, каково это — создавать игровые истории. Владимир Дубянский расскажет о консоли Atari 2600, и почему она считается одним из самых значимых прорывов за всю историю видеоигр.
Также в перерыве между лекциями и турнирами команда кофейни Сamera Obscura расскажет о климате и других факторах, позволяющих выращивать кофейные зёрна.
Адрес: БЦ Аврора, Садовническая ул., 82, стр. 2, подъезд 5
Расписание вечера:
- 20:00-21:00 — Лекция Марии о языке видеоигр
- 21:00-22:00 — Лекция Сamera Obscura
- 22:00-23:00 — Лекция Владимира об Atari 2600
- 23:00-00:00 — Турнир по Mario Kart
- 00:00-01:00 — Турнир по Arcade Volleyball и свободное время для игр
- 01:00-02:00 — Турнир по Mortal Kombat
- 02:00-03:00 — Свободное время для игр
Вход свободный, но для участия необходимо пройти регистрацию.