«Яндекс Путешествия» добавили классную фишку. Отдыхаешь сейчас, платишь потом

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Такое стало возможно, благодаря функции «Сплит». Оплатить жилье теперь можно частями. Гость сам выбирает сроки, когда ему рассчитаться с гостиницей.При использовании функции «Сплит» первый платёж списывается с карты сразу. Остальные можно разбить на 2; 4 или 6 месяцев. При минимальном сроке переплат не будет. За более длительный срок будет взиматься комиссия. Отель с оплатой через «Сплит» можно забронировать даже за год до путешествия.Функция «Сплит» уже доступна некоторых российских отелей. Как обещают в Яндексе, позже количество гостиниц с оплатой по частям увеличится. Кроме того, отель с оплатой через «Сплит» можно забронировать даже за год до путешествия.