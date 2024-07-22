Яндекс Путешествия подскажут, как интересно провести выходные

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Для этого в приложении появился новый раздел «Выходные». Он поможет спланировать интересную поездку за пределы своего города раз в месяц или чаще.Благодаря новой опции пользователи смогут забронировать отель рядом с интересующими локациями, заранее ознакомиться с достопримечательностями и прогнозом погоды.Теперь, чтобы увидеть всю информацию, не обязательно сразу бронировать гостиницу. Таким образом станет еще удобнее изучить интересующие варианты направлений и наглядно увидеть, как лучше добраться до места. Все данные будут автоматически обновляться в соответствии с выбранными датами.Если место отдыха находится далеко от вас, раздел предложит билеты на поезд и самолет и рассчитать траты на поездку. Для жителей Москвы, которые захотят выбраться в Подмосковье, действует тариф «Межгород» на такси.Также стали доступны все функции «Моей поездки»: афиша событий, карта достопримечательностей, экскурсии, рестораны и многое другое. Умная камера поможет уже на месте узнать больше подробностей о памятниках архитектуры и других объектах.Самыми востребованными направлениями для поездки выходного дня стали города и области, расположенные недалеко от Москвы, Петербурга и Краснодара. На них приходится более 55% от общего числа таких поездок.