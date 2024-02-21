«Яндекс Путешествия» помогут забронировать отель для большой компании

Артем
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Фото: Unsplash
Теперь сервис позволяет бронировать жилье для групп людей от трех до десяти человек. При этом достаточно указать только одно контактное лицо.

Чтобы обеспечить комфортные условия проживания, путешественникам нужно указать город и количество людей в поездке. «Яндекс Путешествия» предложат подходящие отели, предоставит варианты расселения с учетом завтрака для всех гостей. Количество номеров и спальных мест можно выбрать самостоятельно.

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По данным сервиса, в России любят путешествовать большими компаниями. Так 66% опрошенных рассказали, что посещали новые места группой до пяти человек, 16% путешествовали от 6 до 10 человек, а 9% — более 10 человек.
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