«Яндекс Путешествия» помогут забронировать отель для большой компании

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Теперь сервис позволяет бронировать жилье для групп людей от трех до десяти человек. При этом достаточно указать только одно контактное лицо.Чтобы обеспечить комфортные условия проживания, путешественникам нужно указать город и количество людей в поездке. «Яндекс Путешествия» предложат подходящие отели, предоставит варианты расселения с учетом завтрака для всех гостей. Количество номеров и спальных мест можно выбрать самостоятельно.По данным сервиса, в России любят путешествовать большими компаниями. Так 66% опрошенных рассказали, что посещали новые места группой до пяти человек, 16% путешествовали от 6 до 10 человек, а 9% — более 10 человек.