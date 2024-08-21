«Яндекс», «Пятёрочка» и «Перекрёсток» объединили программы лояльности. Стало очень выгодно!

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«Яндекс» и X5 Group (владеет сетями магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток») обновили совместную программу лояльности «Покупки с Пакетом от X5». Бонусные баллы теперь начисляются сразу у обеих компаний.К примеру, если при покупке в каком-нибудь сервисе «Яндекса» будет начислено 50 баллов «Плюса», столько же баллов перейдёт в программу лояльности X5 Group. Равно как и наоборот — количество баллов, начисленных за покупки в «Пятёрочке» или «Перекрёстке», продублируется баллами «Плюса», которые можно потратить на покупки в сервисах «Яндекса». Стоит учесть, что в случае с X5 Group десять баллов равняются одному рублю, тогда как у «Яндекса» курс один к одному.Подключить опцию «Покупки с Пакетом от X5» можно за дополнительные 200 рублей в месяц к основной подписке «Яндекс Плюс». Также потребуется связать аккаунты «Яндекса» и X5 Group. Среди дополнительных преимуществ этой опции — выбор десяти категорий с повышенным кэшбэком и оплата баллами до 99% от стоимости покупок в «Пятёрочка» и «Перекрёсток» вместо 50%.У каждого места на карте есть фотография и подпись, созданная YandexGPT, — нейросеть вкратце расскажет о месте и его особенностях. Чтобы подробнее изучить атмосферу, можно зайти в раздел «Поток», в котором рекомендации собраны в виде ленты сторис.Пока режим «Идеи» доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске. С этим обновлением он также появился в Калининграде, Сочи и Сириусе, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Красноярске и Казани. Скоро список городов расширится.«Идеи» продолжают развиваться и лучше подстраиваются под нужды пользователей, позволяя людям увидеть свой город по-новому и легче находить интересные места в Картах.