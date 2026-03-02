Top.Mail.Ru

Яндекс раскрыл, будет ли «Алиса» звать на выборы своих пользователей

Олег


Яндекс прокомментировал новость о том, что умные колонки с «Алисой» могут быть использованы для оповещения избирателей о выборах. Ранее «Ведомости» сообщали, что власти могут подключить голосовых помощников в умных колонках для «доброжелательного» информирования граждан об избирательных участках. 

«Планов по использованию "Алисы" в информировании о выборах нет, такая инициатива с нами не обсуждалась. Устройства с "Алисой" активируются только по запросу пользователя», — сообщил Яндекс для ТАСС. 

Инициатива об использовании «Алисы» в политических целях обсуждалась на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике в подмосковном «Сенеже». 
Источник:
ТАСС
Комментарии

+13
Slepoy2.0
По словам ФОМ Президенту доверяет 81%. Пускай старый конь и остается на переправе. Смысл ходить на выборы, если ему уже доверяют 81%?))
Сегодня в 15:04
+51
🆎
Наверное ходят те люди и голосуют которые не знают про 81% ... хотя тут и без процентов результат известен 😁
час назад в 16:48
