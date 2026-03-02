Яндекс раскрыл, будет ли «Алиса» звать на выборы своих пользователей





Яндекс прокомментировал новость о том, что умные колонки с «Алисой» могут быть использованы для оповещения избирателей о выборах. Ранее «Ведомости» сообщали, что власти могут подключить голосовых помощников в умных колонках для «доброжелательного» информирования граждан об избирательных участках.

«Планов по использованию "Алисы" в информировании о выборах нет, такая инициатива с нами не обсуждалась. Устройства с "Алисой" активируются только по запросу пользователя», — сообщил Яндекс для ТАСС.

Инициатива об использовании «Алисы» в политических целях обсуждалась на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике в подмосковном «Сенеже».