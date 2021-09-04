«Яндекс» опубликовал информацию о статистике раскрытии данных пользователей по запросам российских властей. Цифры приведены на официальном сайте компании, а разделе «Конфиденциальность ваших данных».
Согласно официальной информации, с января по июнь 2021 года в «Яндекс» поступило 19650 запросов от властей на выдачу персональных данных пользователей. Компания для наглядности разбила это количество на отдельные сервисы — на графике можно увидеть, как часто органы власти запрашивают данные тех или иных сервисов.
Например, чаще всего правоохранителям требуется информация из «Такси» — за полгода «Яндекс» получил 8583 таких запроса. 6288 из них он удовлетворил, предоставив информацию о пользователе «Такси», а на 2295 ответил отказом.
На втором месте по популярности у властей находится «Почта» — ею заинтересовались 6445 раз за полгода. «Яндекс» выдал информацию по 5783 запросам, и отказал в 662 случаях.
Меньше всего правоохранителей интересуют данные пользователей медиасервисов, таких, как «Музыка» или «Кинопоиск» — на их выдачу было всего 70 запросов, 23 из которых не были удовлетворены.
Если объединить все эти данные в одну статистику, то получается, что «Яндекс» выдает данные своих пользователей примерно в 79% случаев, а отказывает в выдаче — в 21%.
Стоит отметить, что само по себе количество запросов к «Яндексу» выросло. В период с января по июнь 2020 года власти запрашивали данные россиян у компании 15376 раз, а с июля по декабрь 2020-го — 16874 раза. При этом они получали отказы в 16% и 22% случаев соответственно.
«Яндекс» поясняет, что в статистику входят только те запросы, которые оформлены по всем правилам и соответствуют законодательству. Просьбы, поступающие в каком-то ином виде, сразу отклоняются, и не попадают в общий учёт.
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А вот на зерна музыка то службам? У меня диссонанс появился.