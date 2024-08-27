«Яндекс» раскрыл секрет, как сэкономить на такси в сентябре. Сохраняйте себе



Сервис «Яндекс Go» опубликовал шпаргалку, которая поможет клиентам сэкономить на такси в период праздника «День знаний». Во время таких событий стоимость поездок может повышаться ввиду повышенной нагрузки на сервис и водителей.



Согласно данным сервиса, дешевле всего поездка на такси обойдется вечером 1 сентября, а потом утром второго числа в любое время, кроме промежутка между 8:30 и 9:00 — это самый загруженный тайминг, во время которого все стараются успеть к учебному дню.











Судя по шпаргалке от «Яндекс Go», стоимость поездок на такси вернется в норму после 9:00 2 сентября. Пользуйтесь, чтобы сэкономить. Судя по шпаргалке от «Яндекс Go», стоимость поездок на такси вернется в норму после 9:00 2 сентября. Пользуйтесь, чтобы сэкономить.