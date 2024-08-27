«Яндекс» раскрыл секрет, как сэкономить на такси в сентябре. Сохраняйте себе

Олег

Такси


Сервис «Яндекс Go» опубликовал шпаргалку, которая поможет клиентам сэкономить на такси в период праздника «День знаний». Во время таких событий стоимость поездок может повышаться ввиду повышенной нагрузки на сервис и водителей.

Согласно данным сервиса, дешевле всего поездка на такси обойдется вечером 1 сентября, а потом утром второго числа в любое время, кроме промежутка между 8:30 и 9:00 — это самый загруженный тайминг, во время которого все стараются успеть к учебному дню.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Яндекс

Судя по шпаргалке от «Яндекс Go», стоимость поездок на такси вернется в норму после 9:00 2 сентября. Пользуйтесь, чтобы сэкономить. 

-2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Осенью цены на такси взлетят. Всё дело в новых правилах
Таксисты бойкотируют новый супердешёвый тариф. Он для них хуже эконома
Яндекс рассказал, как сэкономить на такси

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+1720
tellurian
Не ездить на такси ещё экономнее 😅
40 минут назад
#

Читайте также