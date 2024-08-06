Яндекс рассказал, как сэкономить на такси

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В период повышенного спроса поездка обойдется в среднем на 20% дешевле, чем в «Экономе» Яндекса, но машину придётся ждать дольше.Как сообщает Яндекс, заказ дешевого такси будет доступен в отдельном приложении под брендом «Везёт». Вариант подходит для несрочных поездок — когда уехать надо, но особой спешки нет. Выгоднее всего будет в ситуациях, когда вокруг много желающих уехать — например, в часы пик или непогоду.Поездки в сервисе «Везёт» при высоком спросе стоят дешевле, чем в тарифе «Эконом», из-за разного подхода к формированию цены. В пиковые часы стоимость поездки растет, но в «Везёт» — лишь до определённого предела: не более чем на 50% от базового тарифа. Кроме того, на заказы «Везёт» назначаются только те машины, которые находятся поблизости.Выполнять заказы «Везёт» будут те же водители, что и в тарифе «Эконом». Чтобы поездки оставались выгодными, Яндекс снизит комиссию — на всех заказах «Везёт» она будет примерно на 2 процентных пункта меньше, чем в «Экономе». Сервис доступен во всех городах, где работает Яндекс Такси. Скачать приложение для заказа такси и узнать подробности о сервисе можно на сайте «Везёт».