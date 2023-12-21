«Яндекс» выпустил развивающее приложение для детей

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«Рисовайка» научит дошкольников от 3 до 7 лет рисовать и познакомит с цифрами и геометрическими фигурами.Приложение разработано по методике «от простого к сложному». Там есть тематические разделы, среди которых как образовательные раскраски, так и персонажи «Синего трактора». При этом при прохождении очередной раскраски ребенок получит новые инструменты для рисования в приложении. Предполагается, что подарки будут мотивировать детей экспериментировать и развивать талант.Так, помимо обычных цветов, появится возможность использовать волшебные краски, градиентные фломастеры, текстурные кисти, а также украшать рисунки стикерами. Коллекция раскрасок будет постоянно пополняться. А чуть позже в приложении появятся интерактивные подсказки для детей от персонажа помощника Любознайца.Приложение «Рисовайка» разработано командой методистов «Плюса Детям» на базе внутренних исследований и доступно бесплатно подписчикам Яндекс Плюс с опцией «Детям».