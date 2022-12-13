«Яндекс» создал свой электросамокат



Компания «Яндекс» объявила о скором релизе электросамоката под собственным брендом. Об этом пишут «Ведомости».



Согласно источнику, электросамокат для «Яндекса» разработал профильный производитель таких девайсов Wind — компания сообщала о покупке этого вендора осенью 2021 года. Сейчас устройство проходит тестирование в Израиле, а производство будет налажено в Китае.



Представитель «Яндекса» рассказал, что фирменный самокат компании будет отличаться от продуктов других брендов. Среди прочего, это СИМ будет «учитывать городские условия в России»; при этом подробные характеристики пока не называются.



Анонимный источник «Ведомостей» оценил стоимость разработки электросамоката в 10-15 млн долларов. Он говорит, что устройство довольно тяжелое, что снижает его безопасность. Кроме того, водитель находится довольно высоко от земли, из-за чего устойчивость при маневрировании может страдать. Отмечается, что электросамокат умеет быстро разгоняться и имеет дополнительную амортизацию заднего колеса; при этом эргономика помешает вставать на площадку вдвоем.



Источник считает, что новинка будет представлена «Яндексом» на будущем мероприятии Yet Conference 15 декабря 2022 года. К весне компания якобы хочет увеличить парк самокатов до 70 тысяч штук, из которых 70% будут как раз собственными устройствами компании.