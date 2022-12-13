Яндекс Электросамокаты

«Яндекс» создал свой электросамокат

Олег

Электросамокат из интернета


Компания «Яндекс» объявила о скором релизе электросамоката под собственным брендом. Об этом пишут «Ведомости».

Согласно источнику, электросамокат для «Яндекса» разработал профильный производитель таких девайсов Wind — компания сообщала о покупке этого вендора осенью 2021 года. Сейчас устройство проходит тестирование в Израиле, а производство будет налажено в Китае.

Представитель «Яндекса» рассказал, что фирменный самокат компании будет отличаться от продуктов других брендов. Среди прочего, это СИМ будет «учитывать городские условия в России»; при этом подробные характеристики пока не называются.

Анонимный источник «Ведомостей» оценил стоимость разработки электросамоката в 10-15 млн долларов. Он говорит, что устройство довольно тяжелое, что снижает его безопасность. Кроме того, водитель находится довольно высоко от земли, из-за чего устойчивость при маневрировании может страдать. Отмечается, что электросамокат умеет быстро разгоняться и имеет дополнительную амортизацию заднего колеса; при этом эргономика помешает вставать на площадку вдвоем.

Источник считает, что новинка будет представлена «Яндексом» на будущем мероприятии Yet Conference 15 декабря 2022 года. К весне компания якобы хочет увеличить парк самокатов до 70 тысяч штук, из которых 70% будут как раз собственными устройствами компании. 

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Источник:
Ведомости
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Комментарии

tellurian
+4825
tellurian
Напишите, что ещё разрабатывается гост для самокатов.
57 минут назад
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tellurian
+4825
tellurian
В России утвердили ГОСТ для электросамокатов.
Замглавы Минпромторга Альберт Каримов рассказал, что ГОСТ вводит требования на ограничение максимальной скорости в 25 км/ч с возможностью определения местоположения электронного средства индивидуальной мобильности. Это позволит существенно повысить безопасность граждан. "Стандарт гармонизирован с международным стандартом EN 17128-2020", — отметил он.
Из документа следует, что стандарт предусмотрит функцию автоматического замедления в парках. ГОСТ также предписывает, что электросамокат, батареи или аккумуляторы должны быть спроектированы и сконструированы таким образом, чтобы исключить любой риск возгорания и механического повреждения. Электросамокаты и аналогичные средства должны будут иметь пешеходный режим (скорость не более 8 км/ч) и фары. Движение задним ходом должно осуществляться со скоростью не выше 6 км/ч и со звуковым сигналом. Кроме того, для предотвращения угонов нужно предусмотреть установку ключей или замков.
21 минуту назад
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