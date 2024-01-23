«Яндекс» стал полностью российским

Российское юрлицо «Яндекса» сменило владельца — теперь оно принадлежит не нидерландской компании Yandex N.V., а МКАО «Яндекс», зарегистрированному в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области.
Согласно записи в ЕГРЮЛ, с 22 января 2024 года ООО «Яндекс» на 99,999% принадлежит МКАО «Яндекс» и на 0,001% некоммерческой организации «Фонду общественных интересов». При этом учредителем МКАО «Яндекс» указана Yandex N.V., но, как рассказали ТАСС в «Яндексе», это «техническая процедура для оптимизации структуры юридических лиц», так что в скором времени учредитель сменится.
Известно, что «Яндекс» проводит реструктуризацию, в результате которой весь российский бизнес компании будет зарегистрирован на юрлиц, находящихся в России. Yandex N.V. со временем выйдет из числа акционеров компании, поменяет название и займётся развитием бизнеса в других странах.
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