«Яндекс» стал полностью российским

Александр


Российское юрлицо «Яндекса» сменило владельца — теперь оно принадлежит не нидерландской компании Yandex N.V., а МКАО «Яндекс», зарегистрированному в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области.

Согласно записи в ЕГРЮЛ, с 22 января 2024 года ООО «Яндекс» на 99,999% принадлежит МКАО «Яндекс» и на 0,001% некоммерческой организации «Фонду общественных интересов». При этом учредителем МКАО «Яндекс» указана Yandex N.V.,  но, как рассказали ТАСС в «Яндексе», это «техническая процедура для оптимизации структуры юридических лиц», так что в скором времени учредитель сменится.

Известно, что «Яндекс» проводит реструктуризацию, в результате которой весь российский бизнес компании будет зарегистрирован на юрлиц, находящихся в России. Yandex N.V. со временем выйдет из числа акционеров компании, поменяет название и займётся развитием бизнеса в других странах.

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Комментарии

+265
Sergey2048
Даже не знаю, хорошо или плохо это.
58 минут назад
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+1104
Grealex
Да без разницы. Судя по ленте новостей, он давно уже российский. Еще бы Дзен убрали (оставили по желанию) и было бы счастье.
15 минут назад
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