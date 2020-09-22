Компания Yandex NV объявила о намерении приобрести TCS Group, которая владеет банком «Тинькофф» и связанными с ним организациями. Об этом сообщается на сайте «Яндекса» и в пресс-релизе TCS Group для Лондонской биржи.
Yandex NV планирует получить в TCS Group долю 100% и выкупит её акции по 27,64 доллара за штуку. Выплаты будут производиться как напрямую денежными средствами, так и акциями Yandex NV. Всего «Яндекс» потратит на покупку «Тинькофф» 5,48 миллиарда долларов США.
На фоне переговоров между компаниями акции нидерландской компании Yandex NV, владеющей российским «Яндексом», выросли в цене на Нью-Йоркской бирже почти на 6%.
В течение нескольких лет «Яндекс» плотно сотрудничал со «Сбербанком», но в июне 2020 года было объявлено о завершении их совместной работы над проектами. Сервисы «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Касса» перейдут к «Сбербанку» и сменят названия на «ЮMoney» и «ЮKassa», а маркетплейс «Беру» потеряет отдельное название и будет интегрирован как часть «Яндекс.Маркета».
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Тинькофф банк «сотрудничает» с судебными приставами, как и все остальные банки, потому что подчиняется законам РФ) с чего вы вообще такие выводы сделали ?
Отличный ответ Сбербанку — Сбер уходит в технологии, Яндекс уходит в банковскую сферу.
И логично что с нуля Яндекс бы очень долго завоёвывал аудиторию, а тут покупают один из самых распиаренных и технологичных банков последних лет.
А покупает Яндекс всё, потому что делает монополию и после этого будет диктовать свои условия и они явно будут не в пользу обычного пользователя. По факту дойдём до маразма, что ты если ты не пользуешься сервисами Яндекса, значит тебе есть что скрывать)