Яндекс

Компания Yandex NV объявила о намерении приобрести TCS Group, которая владеет банком «Тинькофф» и связанными с ним организациями. Об этом сообщается на сайте «Яндекса» и в пресс-релизе TCS Group для Лондонской биржи.

Yandex NV планирует получить в TCS Group долю 100% и выкупит её акции по 27,64 доллара за штуку. Выплаты будут производиться как напрямую денежными средствами, так и акциями Yandex NV. Всего «Яндекс» потратит на покупку «Тинькофф» 5,48 миллиарда долларов США.

На фоне переговоров между компаниями акции нидерландской компании Yandex NV, владеющей российским «Яндексом», выросли в цене на Нью-Йоркской бирже почти на 6%.

В течение нескольких лет «Яндекс» плотно сотрудничал со «Сбербанком», но в июне 2020 года было объявлено о завершении их совместной работы над проектами. Сервисы «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Касса» перейдут к «Сбербанку» и сменят названия на «ЮMoney» и «ЮKassa», а маркетплейс «Беру» потеряет отдельное название и будет интегрирован как часть «Яндекс.Маркета».


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

«Яндекс» открывает Магазин и музей в Санкт-Петербурге «Яндекс» открывает Магазин и музей в Санкт-Петербурге

Алиса, оплати мой счет! Visa и «Яндекс» запустили голосовые платежи Алиса, оплати мой счет! Visa и «Яндекс» запустили голосовые платежи

«Яндекс» откажется от «Яндекс.Авто» и выпустит «Навигатор» для Android Auto и CarPlay? «Яндекс» откажется от «Яндекс.Авто» и выпустит «Навигатор» для Android Auto и CarPlay?