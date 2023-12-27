Яндекс.Станции получили новогодний апдейт! Теперь с них можно звонить друзьям

Фархад
Миди

Компания Яндекс запустила новую функцию для владельцев всех Станций — теперь они могут звонить на колонки друзей и близких.

Изначально совершать звонки можно было только между своими Станциями, привязанными к одному аккаунту. Теперь достаточно добавить друга в свой умный дом через приложение «Дом с Алисой», чтобы обмениваться голосовыми звонками.

«Пригласите близких в свой умный дом в приложении — и они смогут звонить на ваши „Станции“ через свои колонки или „Дом с Алисой“. Удобно, когда вы не слышите свой телефон или заняты руки. Достаточно сказать название дома и комнаты из приложения пользователя, которому нужно позвонить. Например: „Алиса, позвони в дом бабушки в гостиную“», — «Яндекс».

Также Яндекс добавил функцию автоматического приёма вызовов на Станции. Активировать эту функцию можно в приложении. Для этого нужно открыть раздел «Станция» > «Звонки на Станцию» > «Звонки на Станцию без ожидания ответа». После этого достаточно попросить Алису «соединить» с нужной Станцией.

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Комментарии

+12
Игорь Семёнов
Проверил. Вроде работает. Осталось научить родителей отвечать на звонки...
2 часа назад в 21:46
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samOsebe
+545
samOsebe Игорь Семёнов
это самое сложное. мама услышав алису и команду ей, сказала: твой дом автоматизированный и волшебный. я боюсь😜
час назад в 21:54
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