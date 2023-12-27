Яндекс.Станции получили новогодний апдейт! Теперь с них можно звонить друзьям

«Пригласите близких в свой умный дом в приложении — и они смогут звонить на ваши „Станции“ через свои колонки или „Дом с Алисой“. Удобно, когда вы не слышите свой телефон или заняты руки. Достаточно сказать название дома и комнаты из приложения пользователя, которому нужно позвонить. Например: „Алиса, позвони в дом бабушки в гостиную“», — «Яндекс».

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Компания Яндекс запустила новую функцию для владельцев всех Станций — теперь они могут звонить на колонки друзей и близких.Изначально совершать звонки можно было только между своими Станциями, привязанными к одному аккаунту. Теперь достаточно добавить друга в свой умный дом через приложение «Дом с Алисой», чтобы обмениваться голосовыми звонками.Также Яндекс добавил функцию автоматического приёма вызовов на Станции. Активировать эту функцию можно в приложении. Для этого нужно открыть раздел «Станция» > «Звонки на Станцию» > «Звонки на Станцию без ожидания ответа». После этого достаточно попросить Алису «соединить» с нужной Станцией.