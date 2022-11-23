«Яндекс Станцию 2» отдают с рекордной скидкой на «Яндекс Маркете»

На «Яндекс Маркете» стартовала выгодная акция на покупку фирменных колонок бренда — «Станция 2» и «Станция мини».
Напомним о преимуществах «Яндекс Станции 2». Это стационарная домашняя колонка со встроенным голосовым ассистентом Алисой. Девайс оснащен большой настраиваемой LED-панелью, сенсорным и голосовым управлением, умеет взаимодействовать с «умным домом» и выдает стереозвук мощностью до 30 Ватт. Приобрести «Яндекс Станцию 2» сейчас можно всего за 11 691 рубль, при этом получив кэшбек в 2339 баллов; то есть, итоговая стоимость колонки составляет 9 352 рубля. Примените промокод ALISA-BOOM-AF.
«Яндекс Станция Мини» — это небольшая колонка, которая полнофункционально работает с Алисой. Помимо этого, девайс оснащен сенсорной панелью с распознаванием жестов и динамиком мощностью 3 Ватта. Приобрести «малыша» можно по акции с тем же промокодом ALISA-BOOM-AFза 5391 рубль вместо 6990; при этом на счет аккаунта «упадет» 1618 баллов от «Яндекса».
Вот здесь мы рассказали, какую «Яндекс Станцию» стоит выбрать.