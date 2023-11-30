«Яндекс Такси» ищет десятки тысяч водителей. Условия соблазнительные!

Александр
Фото: Unsplash

По данным «Газеты.ру», агрегатор «Яндекс Такси» обеспокоен оттоком водителей. Он планирует в декабре привлечь к сотрудничеству 30 тысяч таксистов, и это только в Москве и Московской области.

Таксистам обещаны различные бонусы и доплаты за выполнение определённого числа заказов в часы пик. С учётом того, что в последние месяцы поездки сильно подорожали, заработок водителей должен оказаться намного выше, чем раньше.

Дефицит водителей возник в том числе из-за вступления в силу закона, который предъявляет строгие требования к таксистам и таксопаркам (например, необходимо ставить машину на учёт и проходить медкомиссию каждый раз перед выходом на смену). Заниматься перевозками пассажиров также стало невыгодно из-за роста цен на автомобили, топливо и обслуживание. Нехватка автомобилей привела к увеличению стоимости поездок, и хотя тарифы формально почти не изменились, теперь почти всегда действует повышающий коэффициент, так как заказов больше, чем свободных машин.

Как писал «Деловой квартал», в октябре в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Омске цены на такси выросли в два раза, в Мурманске — на 70%, в Перми на 50-70%, в Самарской области — на 40-50%, а в Калининградской — на 40%. В третьем квартале 2023 года приток новых водителей в «Яндекс Такси» сократился на 15% в годовом выражении.

Появление большого числа новых водителей должно решить проблему с нехваткой свободных автомобилей на линии, благодаря чему стоимость поездок должна снизиться. А поскольку таксистов завлекают повышенными выплатами, «Яндексу» придётся субсидировать поездки из собственного кармана, что негативно скажется на финансовых показателях в краткосрочной перспективе, но позволит нормализовать монополизированный им рынок такси.

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Комментарии

Andrey Mironov
+10
Andrey Mironov
Цена 1000+ за 18км. Нет уж, спасибо. Лучше метро и пешком за такие деньги (Москва). Упадёт спрос из-за цен, цены вырастут ещё больше. А какие % таксистам приходится платить я вообще удивляюсь как они согласны так работать. Иногда таксисты отказываются и везут напрямую (недавно с грузовым так вышло).
19 минут назад
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