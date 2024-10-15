«Яндекс Такси» изо всех сил пытается удержать водителей. Они бегут оттуда без оглядки

Сервис «Яндекс Такси» столкнулся с критичным оттоком водителей. Они недовольны условиями и тарифами, которые диктует им «Яндекс».
В попытке удержать водителей «Яндексу» пришлось признать то, что скрывалось несколько лет: если у пассажира есть «Плюс», водитель получит меньше денег, чем от такой же поездки с человеком без подписки. «Яндекс» заявлял, что наличие или отсутствие «Плюса» не влияет на стоимость поездок, но водители замечали, что это не совсем так, ведь у пассажира с подпиской отображалась одна сумма, а они видели у себя другую. Кроме того, не было ясности с размером комиссии, которую взимало «Яндекс Такси»: на одном и том же маршруте она могла плавать в пределах 15-20%, и заранее нельзя было предугадать, какой она будет.
В «Яндексе» приняли решение навести порядок с комиссией — она будет фиксированной. Кроме того, до конца года упростятся расчёты с водителями, в частности, появится подробная информация о начислениях и списаниях.
«Снижение комиссии в „Экономе“ действительно может помочь привлечь больше водителей в этот тариф», — заявили в «Яндексе». «Во всех повышенных тарифах одного города будет одинаковая комиссия. С одинаковой комиссией водителям станет удобнее сочетать разные тарифы и рассчитывать свой доход. Водители смогут увидеть, как складывается их доход и какие списания, — по каждой поездке будут отображаться комиссии, налоги, бонусы и дополнительные услуги», — добавили там же.
Блогеры из числа таксистов начали записывать видео с объяснением происходящего. Они отмечают, что хотя это и не афишировалось, но раньше «Яндекс Такси» предоставляло кэшбэк пассажирам с подпиской «Плюс» не из своего кармана, а за счёт более высокой комиссии с водителей, а теперь будет нести маркетинговые расходы самостоятельно, не обирая и без того не особо богатых таксистов.
Ранее в «Яндекс Такси» заявляли, что столкнулись с нехваткой таксистов — сервису необходимо привлечь приблизительно 130 тысяч таксистов, чтобы сохранить качество сервиса на высоком уровне. Нужно отметить, что «Яндекс» приложил немало усилий для монополизации этой сферы: выдавил с рынка региональные таксопарки, заманивая к себе водителей доплатой за короткие и дешёвые поездки, а также поглотил конкурентов (Uber и «Везёт») только для того, чтобы фактически уничтожить их.
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