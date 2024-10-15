«Яндекс Такси» изо всех сил пытается удержать водителей. Они бегут оттуда без оглядки

Александр


Сервис «Яндекс Такси» столкнулся с критичным оттоком водителей. Они недовольны условиями и тарифами, которые диктует им «Яндекс».

В попытке удержать водителей «Яндексу» пришлось признать то, что скрывалось несколько лет: если у пассажира есть «Плюс», водитель получит меньше денег, чем от такой же поездки с человеком без подписки. «Яндекс» заявлял, что наличие или отсутствие «Плюса» не влияет на стоимость поездок, но водители замечали, что это не совсем так, ведь у пассажира с подпиской отображалась одна сумма, а они видели у себя другую. Кроме того, не было ясности с размером комиссии, которую взимало «Яндекс Такси»: на одном и том же маршруте она могла плавать в пределах 15-20%, и заранее нельзя было предугадать, какой она будет.

В «Яндексе» приняли решение навести порядок с комиссией — она будет фиксированной. Кроме того, до конца года упростятся расчёты с водителями, в частности, появится подробная информация о начислениях и списаниях.

«Снижение комиссии в „Экономе“ действительно может помочь привлечь больше водителей в этот тариф», — заявили в «Яндексе». «Во всех повышенных тарифах одного города будет одинаковая комиссия. С одинаковой комиссией водителям станет удобнее сочетать разные тарифы и рассчитывать свой доход. Водители смогут увидеть, как складывается их доход и какие списания, — по каждой поездке будут отображаться комиссии, налоги, бонусы и дополнительные услуги», — добавили там же.

Блогеры из числа таксистов начали записывать видео с объяснением происходящего. Они отмечают, что хотя это и не афишировалось, но раньше «Яндекс Такси» предоставляло кэшбэк пассажирам с подпиской «Плюс» не из своего кармана, а за счёт более высокой комиссии с водителей, а теперь будет нести маркетинговые расходы самостоятельно, не обирая и без того не особо богатых таксистов.

Ранее в «Яндекс Такси» заявляли, что столкнулись с нехваткой таксистов — сервису необходимо привлечь приблизительно 130 тысяч таксистов, чтобы сохранить качество сервиса на высоком уровне. Нужно отметить, что «Яндекс» приложил немало усилий для монополизации этой сферы: выдавил с рынка региональные таксопарки, заманивая к себе водителей доплатой за короткие и дешёвые поездки, а также поглотил конкурентов (Uber и «Везёт») только для того, чтобы фактически уничтожить их.

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Комментарии

tellurian
+1960
tellurian
Вчера из-за снегопада были такие цены на такси, что в другой город ехать стоило дешевле 🤦‍♂️
Даже Сапсан дешевле был, чем такси.
Я про Яндекс.
Сегодня в 10:10
#
Tigrolik
+751
Tigrolik tellurian
А разве это не справедливо? Почему не жалуетесь когда за 100 рублей ездите?
Сегодня в 10:55
#
tellurian
+1960
tellurian Tigrolik
Не езжу. Нет таких цен.
Даже 5 км 12 минут цена 500-700₽, на каршеринге еду. 270₽.
Сегодня в 11:02
#
tellurian
+1960
tellurian Tigrolik
Вот прямо сейчас смотрю 5.5км ехать, 15 минут. Цена почти 400₽. В выходные было 700₽.
Тот же маршрут.
Сегодня в 11:15
#
kardigan
+3745
kardigan Tigrolik
А где они, так е цены?! Ты прикалываешься😀?
Сегодня в 12:07
#
Tigrolik
+751
Tigrolik kardigan
У нас в Томске. Тех, кто возит все подряд, у нас зовут не только пылесосами, но и соткавозами.
Сегодня в 13:07
#
tellurian
+1960
tellurian Tigrolik
В Москве нет таких цен.
50 минут назад
#
kardigan
+3745
kardigan tellurian
Да у них вечно так: дождь капнет, конец рабочего, начало дня, праздники, выходные, солнца много-ценник взлетает!
Сегодня в 12:09
#
tellurian
+1960
tellurian kardigan
Это и злит.
Жду когда будет фиксированный тариф, зависящий от дальности поездки. Поделить город на зоны.
49 минут назад
#
Anatoly076
+281
Anatoly076
130 000 привлечь в Яндекс.такси собрались!!! 🤣🤣🤣🤣🤣. Пусть сначала победят «маркетинговую компанию ВС РФ» по привлечению водителей в войска!!! В этом году машиной проехал много областей нашего юга. Там единоразово выплаты в отличии от наших 900 000 до 2 300 000. И трассы все в колоннах уставлены (ВАИ на легковых, патриоты и УАЗы, камазы и спец техника). А они водителей собрались вернуть снижением комиссии да еще и 130 000!!! 🤣🤣🤣🤣🤣
Сегодня в 11:19
#
Anatoly076
+281
Anatoly076 Anatoly076
Ой, минусик! Не популярный комментарий написал 🤣🤣🤣
Сегодня в 11:29
#
+180
просто дед Anatoly076
Нууу рост сумм наверно говорит о том что пока конкуренцию выигрывает Яндекс ))
2 часа назад в 14:41
#
Юра из МУРа
+261
Юра из МУРа
Этот шляпдекс всегда был мутной конторкой. Где фас, непонятно.
Сегодня в 12:14
#

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