«Яндекс Такси» объявило о повышении цен на поездки

В ближайшие дни «Яндекс Такси» внесёт коррективы в расчёты с водителями, в связи с чем их доходы и расходы должны стать более предсказуемыми. Комиссия сервиса будет немного снижена и станет фиксированной для каждого города, появится доплата за заказы во время повышенного спроса, а деньги за кэшбэк для клиентов с подпиской «Плюс» перестанут списывать с таксистов.
Одновременно с этим «Яндекс» оповестил о предстоящем повышении тарифов. Поездки в среднем станут дороже на 3-4%. Такой рост цен вряд ли будет заметен, ведь в период повышенного спроса за вызов машины приходится платить в разы больше, чем в другое время. Также известно, что таксисты умеют манипулировать сервисом и преднамеренно создают повышенный спрос (например, не заезжают в определённые участки города в надежде, что оттуда поступит заявка, или выключают на смартфоне интернет, чтобы система решила, что на линии никого нет).
Как пояснили в «Яндекс Такси», эти изменения призваны сократить растущую нехватку кадров. Ранее сообщалось, сервис столкнулся с оттоком водителей, и к концу года дефицит таксистов составит 130 тысяч человек. Дополнительный доход от заказов также должен будет частично компенсировать таксопаркам затраты на содержание автомобилей.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым