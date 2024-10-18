«Яндекс Такси» объявило о повышении цен на поездки

Александр


В ближайшие дни «Яндекс Такси» внесёт коррективы в расчёты с водителями, в связи с чем их доходы и расходы должны стать более предсказуемыми. Комиссия сервиса будет немного снижена и станет фиксированной для каждого города, появится доплата за заказы во время повышенного спроса, а деньги за кэшбэк для клиентов с подпиской «Плюс» перестанут списывать с таксистов.

Одновременно с этим «Яндекс» оповестил о предстоящем повышении тарифов. Поездки в среднем станут дороже на 3-4%. Такой рост цен вряд ли будет заметен, ведь в период повышенного спроса за вызов машины приходится платить в разы больше, чем в другое время. Также известно, что таксисты умеют манипулировать сервисом и преднамеренно создают повышенный спрос (например, не заезжают в определённые участки города в надежде, что оттуда поступит заявка, или выключают на смартфоне интернет, чтобы система решила, что на линии никого нет).

Как пояснили в «Яндекс Такси», эти изменения призваны сократить растущую нехватку кадров. Ранее сообщалось, сервис столкнулся с оттоком водителей, и к концу года дефицит таксистов составит 130 тысяч человек. Дополнительный доход от заказов также должен будет частично компенсировать таксопаркам затраты на содержание автомобилей.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
-4
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
«Новый виток эволюции марамоев». Таксисты в шоке от поведения пассажиров, но придраться не к чему
Раскрыта наглейшая схема обмана таксистов при оплате банковской картой
«Яндекс» и T2 (экс-Tele2) запустили общую подписку. Намного выгоднее, чем просто «Яндекс Плюс»

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+92
soronoros soronoros
Ну вернуться немного таксисты, и исчезнет немного пассажиров
час назад в 19:04
#
tellurian
+1957
tellurian
Сегодня ехал в такси от Ситимобил.
Водитель ушел из Яндекса.
Говорит высокая комиссия, много штрафов и других скрытых проблем.
23 минуты назад
#

Читайте также