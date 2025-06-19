«Яндекс Такси» отменит доплату за полезную услугу, из-за которой часто спорят водители и пассажиры





Сервис «Яндекс Такси» планирует до конца 2025 года сделать поездки с детьми дешевле. Ключевое изменение — полная отмена доплаты за детское кресло. Об этом Сервис «Яндекс Такси» планирует до конца 2025 года сделать поездки с детьми дешевле. Ключевое изменение — полная отмена доплаты за детское кресло. Об этом заявил директор компании по работе с госорганами Антон Петраков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Анонс прозвучал в рамках мероприятия, где собралось более 160 международных экспертов. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Петраков пояснил, что снижение цен станет возможным благодаря двум факторам: увеличению числа водителей, оборудованных детскими креслами (их количество выросло на 40% за год), и корректировке тарифной политики. Отдельно для многодетных семей будет запущен пилотный проект со скидками на такси, интегрированный с порталом «Госуслуги».Уже сейчас рост доступности кресел сократил среднее время подачи машины для семей с детьми на 12%. Компания ожидает, что новые меры повысят доступность такси для семей и улучшат безопасность перевозок детей. Эти шаги созвучны с ранее обсуждавшимися в Госдуме инициативами: запретом на повышенные тарифы за перевозку детей и введением льгот для многодетных.В настоящее время некоторые пассажиры с детьми вызывают машину по обычному тарифу, чтобы избежать доплаты за наличие детского кресла. Таксисты зачастую отказывают их вести, поскольку несут ответственность за безопасность пассажиров, вплоть до уголовной.