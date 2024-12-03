«Яндекс Такси» перестало скрывать, из чего складывается стоимость поездок

Александр

В приложении «Яндекс Go» появилась подробная информация о ценообразовании при заказе такси. Теперь можно увидеть множество подробностей о том, из чего складывается стоимость поездки.

«Яндекс» формирует цену исходя из нескольких показателей, базово это стоимость подачи и плата за время в пути и рассчитанное расстояние. Также может быть плата за ожидание таксистом сверх установленного лимита (2 минуты или больше в зависимости от тарифа), наценка за повышенный спрос и доплата за различные опции (например, поездка с животным и т. п.) Если автомобилей рядом нет и водитель добирается до пассажира издалека, за это тоже придётся доплатить, что будет отражено в детализации.

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Чтобы посмотреть детализацию, нужно указать начальный и финальный адреса, выбрать тариф, нажать на значок настроек поездки, а затем на цену — снизу выплывет окно с подробностями ценообразования. Детализация доступна только для пассажироперевозки, а для доставки грузов её нет.

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Комментарии

+634
law
Понаблюдать весером что там будет написано когда цена космос)
Сегодня в 16:04
#
tellurian
+2065
tellurian law
Вечером? :)
2 часа назад в 16:58
#
+634
law tellurian
Да верно, я просто печатаю всегда с опечатками.
час назад в 18:02
#
tellurian
+2065
tellurian law
Я тоже бывает :(((

PS. Кто-то активно уже второй день выражает своё почтение ко мне. И не один он такой. Спасибо.
24 минуты назад
#
tellurian
+2065
tellurian
Мне не показывает эту информацию. Что нужно сделать для этого?
Меняли категории, нет нигде такой информации. Может постепенно появится?
21 минуту назад
#

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