«Яндекс Такси» перестало скрывать, из чего складывается стоимость поездок

В приложении «Яндекс Go» появилась подробная информация о ценообразовании при заказе такси. Теперь можно увидеть множество подробностей о том, из чего складывается стоимость поездки.



«Яндекс» формирует цену исходя из нескольких показателей, базово это стоимость подачи и плата за время в пути и рассчитанное расстояние. Также может быть плата за ожидание таксистом сверх установленного лимита (2 минуты или больше в зависимости от тарифа), наценка за повышенный спрос и доплата за различные опции (например, поездка с животным и т. п.) Если автомобилей рядом нет и водитель добирается до пассажира издалека, за это тоже придётся доплатить, что будет отражено в детализации.

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