



Сервис «Яндекс.Такси» договорился с доставкой товаров от Ozon и «Эльдорадо». Товары доставляются к покупателю в течение двух часов после оплаты. «Яндекс.Такси» начал сотрудничать в сфере доставки с ритейлерами с начала апреля. Ранее водители «Яндекс.Такси» начали доставлять заказы из «Вкусвилла», «Леруа Мерлен», «Детского мира» и Tele2.



Товары от Ozon доставляются силами «Яндекс.Такси» в Москве и Санкт-Петербурга, а доставка от «Эльдорадо» осуществляется во всех городах присутствия сети.



В случае с «Эльдорадо» при оформлении заказа на сайте достаточно добавить услугу по доставке на такси в корзину и оплатить её вместе с остальными товарами, выбрав в меню «самовывоз и доставка из магазина» как способ получения. Сотрудник ближайшего к клиенту розничного магазина свяжется с покупателем для уточнения деталей и адреса, соберёт и упакует заказ. Оплатить можно сразу при оформлении или по ссылке, которую продавец вышлет после подтверждения. Водитель, сотрудничающий с «Яндекс.Такси», заберёт покупку в магазине и доставит её до двери клиента в течение двух часов. Таким способом можно получить малогабаритную бытовую и цифровую технику, вес которой не превышает 20 кг.



По данным Ozon, в Москве курьерами доставляется 80% заказов, в Санкт-Петербурге около 50%. За последний месяц популярность курьерской доставки выросла вдвое, а сотрудничество с водителями такси необходимо, чтобы обеспечивать «высокое качество сервиса в условиях пикового спроса».







