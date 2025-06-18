«Яндекс Такси» внезапно поменяло условия заработка — стало понятнее, но уже не схитришь

Александр


Агрегатор «Яндекс Такси» оповестил таксистов, что теперь стоимость поездок считается по-другому. Коэффициент повышенного спроса не показывается, в приложении при принятии заказа отображается стоимость километра в пути. Если водителя устраивает оплата за километр, он может взять поездку, а если нет, пропустить её.

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Дальность поездки на базовом водительском тарифе по-прежнему сохраняется в неизвестности, то есть водитель, как и раньше, не знает, какую сумму он в итоге получит за заказ, пока не приедет за пассажиром. Километровая тарификация приблизительная, поскольку в том случае, если пассажир изменит маршрут, добавит дополнительную точку, выйдет раньше или будет платное ожидание, финальная сумма пересчитается.



Коэффициент повышенного спроса фактически никуда не исчез, пассажир может увидеть его в детализации цены, но от водителей эта информация скрывается. Очевидно, это сделано для того, чтобы таксисты не отказывались  от заказов без «кэфа» и ориентировались только на сумму, которая выплачивается за каждый проеханный километр.

Это нововведение появилось лишь в некоторых городах (например, в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Кирове). Вероятно, по результатам тестирования «Яндекс Такси» примет решение о его развёртывании по всей стране.
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