«Яндекс Такси» внезапно поменяло условия заработка — стало понятнее, но уже не схитришь

Агрегатор «Яндекс Такси» оповестил таксистов, что теперь стоимость поездок считается по-другому. Коэффициент повышенного спроса не показывается, в приложении при принятии заказа отображается стоимость километра в пути. Если водителя устраивает оплата за километр, он может взять поездку, а если нет, пропустить её.
Коэффициент повышенного спроса фактически никуда не исчез, пассажир может увидеть его в детализации цены, но от водителей эта информация скрывается. Очевидно, это сделано для того, чтобы таксисты не отказывались от заказов без «кэфа» и ориентировались только на сумму, которая выплачивается за каждый проеханный километр.
Это нововведение появилось лишь в некоторых городах (например, в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Кирове). Вероятно, по результатам тестирования «Яндекс Такси» примет решение о его развёртывании по всей стране.