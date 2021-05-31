Сервис по заказу такси «Яндекс.Такси» запустит кикшеринг — прокат самокатов — летом 2021 года. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на анонимные источники.
По словам жерналистов, кикшеринг будет доступен уже этим летом, правда пока в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Казани — эти три города регулярно участвуют в пилотных запусках самых разных проектов. Источники, имеющие отношение к рынку каршеринга, сообщают, что «Яндекс» планирует расставить по одной только Москве порядка 4-8 тысяч электрических самокатов бренда Ninebot (концерн Xiaomi). Арендовать самокат можно будет в уже имеющихся приложениях «Яндекс.Go» и «Яндекс.Драйв» — обновление, добавляющее такую услугу, выйдет позже в этом году. Инсайдер объясняет, что эта функция даст возможность объехать пробки, передвигаясь на такси или каршеринге — таким образом, «Яндекс» организует комбинированные варианты проезда маршрута для пользователя. Цена на аренду самоката пока неизвестна.
Ранее — в 2019 году — информация о подобных планах «Яндекса» на самокаты уже попадала в СМИ. В 2018 году свой кикшеринг запустил «Делимобиль» с соответствующим названием «Делисамокат», однако позже прекратил деятельность. В Москве сейчас действуют несколько местных сервисов кикшеринга, однако появления «Яндекса» на этом рынке несомненно притянет к себе большую долю заказов благодаря тесной интеграции в экосистему сервисов, которой пользуется множество людей. Некоторые аналитики предполагают, чтот»Яндекс» может включить прокат самокатов в свою подписку «Плюс» в том или ином виде. Сама компания отказалась от комментариев по поводу кикшеринга.
Ранее МВД России рассказало, кому из владельцев самокатов придется получать водительские права для езды на них.
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Ответ в статье: цена пока неизвестна.
Это то, что заслужило эппл-стадо. Как для дурачков сбрасывают шлак)))