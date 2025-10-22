«Яндекс Такси» запустило новую программу лояльности. Кому удастся сэкономить?

Александр

«Яндекс Такси» анонсировало новую программу лояльности для водителей, которая предусматривает скидку на комиссию агрегатора. Снижение комиссионных сборов коснётся водителей, которые долго и постоянно работают с сервисом — на высших уровнях программы скидка достигнет 10%.

По оценкам компании, эта мера в 2026 году принесёт водителям около 5 млрд рублей дополнительного дохода. Инициатива направлена на решение проблемы хронического дефицита таксистов, которая сохраняется в отрасли уже около пяти лет. Глава «Яндекс Такси» Александр Аникин отметил, что программа носит среднесрочный характер, и её эффект будет ограниченным. Тем не менее, это важный шаг в стратегии привлечения и удержания кадров.



Для повышения прозрачности ценообразования до конца года в приложении «Яндекс Go» появится инструмент, в реальном времени показывающий формирование стоимости поездки. Пользователи смогут видеть соотношение спроса и предложения, как на бирже.

За последний год средняя цена поездки выросла на 12%, причём к осени увеличение цен замедлилось. В 30% случаев при высоком спросе система «Яндекс Такси» предлагает более дешёвые альтернативы с увеличенным временем ожидания, однако только 20-30% пассажиров готовы ждать дольше ради экономии.

-1
Комментарии

Tigrolik
+826
Tigrolik
Сэкономит только яндекс.
Сегодня в 16:10
#
+1
Почему же не написали , что сниженная комиссия идет вместо Смены, которая осталась у малого числа водителей. По итогу водитель , который работает долгое время, в моем случае 5 лет, будет платить больше комиссии Яндексу. Огромнейшее спасибо Яндекс, с каждым годом условия становятся хуже для водителей. Активность, приоритет, мой район, смена и т.д. меняются в худшую сторону. Тот кто долго работает, поймет меня. И ничего к сожалению не сделать, фид бек отсутствует. Пойду за баранку , заказ пришел..
Сегодня в 16:22
#
Вася Вотафаков
+6421
Вася Вотафаков
Был бы конкурент на рынке такси, Яндекс бы задумался. А так. Только точечно по городам. Где-то есть. Где-то нет. И это мы еще не докатились до обновления автопарка «локализованными» авто. Вот где цены ломанутся вверх.
2 часа назад в 17:03
#