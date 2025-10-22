«Яндекс Такси» запустило новую программу лояльности. Кому удастся сэкономить?

«Яндекс Такси» анонсировало новую программу лояльности для водителей, которая предусматривает скидку на комиссию агрегатора. Снижение комиссионных сборов коснётся водителей, которые долго и постоянно работают с сервисом — на высших уровнях программы скидка достигнет 10%.
Для повышения прозрачности ценообразования до конца года в приложении «Яндекс Go» появится инструмент, в реальном времени показывающий формирование стоимости поездки. Пользователи смогут видеть соотношение спроса и предложения, как на бирже.
За последний год средняя цена поездки выросла на 12%, причём к осени увеличение цен замедлилось. В 30% случаев при высоком спросе система «Яндекс Такси» предлагает более дешёвые альтернативы с увеличенным временем ожидания, однако только 20-30% пассажиров готовы ждать дольше ради экономии.