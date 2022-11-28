«Яндекс Такси» запустило новый тариф — поездки на 40% дешевле, чем в «Экономе»





В сервисе «Яндекс Go» появилась новая опция — можно сэкономить на оплате, если согласиться взять с собой другого пассажира. Опция называется «Попутчик» и с этой недели стала доступна пользователям «Яндекс Go» (оно же «Яндекс Такси») в Москве и Санкт-Петербурге.



При выборе этой опции сервис поищет другого пользователя, которому нужно ехать примерно по такому же маршруту. Водитель заедет за обоими и развезёт их по нужным адресам. По словам «Яндекса», тариф «Попутчик» позволяет сэкономить на плате за поездки от 25 до 40% в сравнении с индивидуальным тарифом «Эконом». Время в пути для каждого пассажира в среднем увеличивается на 10 минут.



Ранее «Попутчик» появился в Екатеринбурге, Саратове, Ярославле, Самаре, Волгограде и Тюмени, а в скором времени география этого тарифа будет расширена до других крупных городов. Заработки таксистов при выборе данной опции фактически не уменьшаются, просто их маршрут оптимизируется в зависимости от того, где находятся клиенты и куда их нужно отвезти.

