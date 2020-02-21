Скачать для Android
В «Яндекс.Карты» были перемещены главные возможности сервиса «Яндекс.Транспорт». Отдельное приложение «Транспорт» будет работать до мая 2020 года — пользователям предоставлено время, чтобы перейти в «Карты». Это приложение умеет показывать движение автобусов, пробки и сохранять в избранное маршруты и остановки.
Следить за движением автобусов в «Картах» можно в разделе, который включается с помощью кнопки «Транспорт» на главном экране. При этом вид карты меняется — иконки мест и автомобильные дороги становятся менее заметными и не отвлекают от поиска нужного автобуса, а остановки выглядят крупнее. «Карты» в реальном времени показывают движение автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток больше, чем в 70 городах России.
В «Картах» можно добавлять избранные маршруты и остановки. Избранное и другие данные автоматически переносятся из «Транспорта» в «Карты». Проверить, что всё перенеслось правильно, можно в разделе «Мой транспорт».
В будущем в «Картах» появятся новые транспортные возможности. В приложении будет отображаться полное расписание транспорта и появятся алгоритмы построения маршрутов.
В «Картах» теперь всё собрано в одном приложении. Например, можно найти новое кафе: прочитать отзывы, посмотреть фотографии и цены — а потом построить маршрут сразу до входа. Если нужно выбрать, на чём лучше доехать — на общественном транспорте или на машине — в «Картах» можно сравнить все варианты маршрутов. Там же можно узнать, сколько будет стоит такси и когда оно приедет. С помощью «Карт» можно найти ремонт часов около дома, выбрать ресторан или записаться в парикмахерскую.
По словам «Яндекса» каждый месяц мобильным приложением «Яндекс.Карты» и веб-версией этого сервиса пользуются 50 миллионов человек. Приложение работает даже офлайн и поможет не заблудиться, когда под рукой нет интернета.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Если что, в приложении iGuides появился раздел «блог», куда вы можете выкладывать свои интересные истории связанные с it, гаджетами, их описания и прочую полезную информацию 😹😹😹
Пипл, конечно, схавает и это, но вспоминается старый анекдот про самолет с бассейном и блекджеком: «а теперь со всей этой фигней мы попробуем взлететь». Жаль и юзеров и Яндекс-учитывая отсутствие хороших программистов в последний год у них-этот комбайн скоро сдохнет, уступив место гуглу, дубльгису, и официальному приложению «Транспорт» по регионам.
А когда в снег и в ветер находишься на остановке и нужно просто уехать приложение должно быть максимально простым и незатейливым. Оно должно быть понятным именно пользователям автобусов и трамваев
2ГИС дико тормозят — вот им бы онлайн транспорт очень пригодился (пусть сервис и ориентирован на офлайн)