Яндекс.Карты

В «Яндекс.Карты» были перемещены главные возможности сервиса «Яндекс.Транспорт». Отдельное приложение «Транспорт» будет работать до мая 2020 года — пользователям предоставлено время, чтобы перейти в «Карты». Это приложение умеет показывать движение автобусов, пробки и сохранять в избранное маршруты и остановки.

Следить за движением автобусов в «Картах» можно в разделе, который включается с помощью кнопки «Транспорт» на главном экране. При этом вид карты меняется — иконки мест и автомобильные дороги становятся менее заметными и не отвлекают от поиска нужного автобуса, а остановки выглядят крупнее. «Карты» в реальном времени показывают движение автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток больше, чем в 70 городах России.

В «Картах» можно добавлять избранные маршруты и остановки. Избранное и другие данные автоматически переносятся из «Транспорта» в «Карты». Проверить, что всё перенеслось правильно, можно в разделе «Мой транспорт».

В будущем в «Картах» появятся новые транспортные возможности. В приложении будет отображаться полное расписание транспорта и появятся алгоритмы построения маршрутов.

В «Картах» теперь всё собрано в одном приложении. Например, можно найти новое кафе: прочитать отзывы, посмотреть фотографии и цены — а потом построить маршрут сразу до входа. Если нужно выбрать, на чём лучше доехать — на общественном транспорте или на машине — в «Картах» можно сравнить все варианты маршрутов. Там же можно узнать, сколько будет стоит такси и когда оно приедет. С помощью «Карт» можно найти ремонт часов около дома, выбрать ресторан или записаться в парикмахерскую.

По словам «Яндекса» каждый месяц мобильным приложением «Яндекс.Карты» и веб-версией этого сервиса пользуются 50 миллионов человек. Приложение работает даже офлайн и поможет не заблудиться, когда под рукой нет интернета.

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