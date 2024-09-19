﻿«Яндекс» улучшил подписку «Плюс». Стало намного выгоднее

Александр



В «Яндекс Плюс» добавились новые возможности сервиса покупок и платежей «Яндекс Пэй». Подписчикам стали доступны оплата частями без переплат в любых магазинах, накопительный счёт с повышенной ставкой, а также более широкий выбор категорий повышенного кэшбэка.

С 19 сентября подписчики «Плюса» могут использовать «Сплит» на два месяца без переплат где угодно. Они также могут открыть накопительный счёт в «Сейве» с повышенной ставкой — 20% на первые три месяца. Проценты начисляются ежедневно, а деньги можно вносить и снимать в любое время.

Кроме того, подписчикам стал доступен более широкий выбор кэшбэка до 50% баллами «Плюса», а также скидки в сервисах «Яндекса». Получать кэшбэк можно за онлайн-оплату картами любых банков через «Яндекс Пэй». Накопленные баллы можно тратить в сервисах «Яндекса» (например, в «Маркете», «Такси», «Лавке» или «Еде»).

Недавно «Яндекс» объявил о подорожании подписки «Яндекс Плюс» с 299 до 399 рублей в месяц. Одновременно с этим с маркетплейсов исчезли предложения оформить её дешевле.

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Комментарии

tellurian
+1834
tellurian
Проверил, нет такого у меня.
43 минуты назад
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