«Яндекс 360» усилил «Спамоборону» в Почте — мошенник больше не проскочит!

Компания «Яндекс» рассказала о нововведениях в сервисе «Почта». Информацию предоставили в пресс-службе.
Согласно источнику, Яндекс 360 усилил технологию «Спамооборона» в Почте и предотвратил 10 млрд писем со спамом. Теперь система умеет не только отправлять в «Спам» мусорные письма, но и выявлять мошенников.
Вот что умеет «Спамоборона»:
- Фильтровать жесткий спам. Теперь вредоносные письма блокируются и не попадают в почтовый ящик и даже не отображаются с спам.
- Определять спам по истории действий. Теперь при отправке писем система проверяет, похожи ли его действия на действия спамера — это позволяет лучше пресекать отправку спама с серверов Яндекса.
- Анализировать атаки спам-ботов. Инструмент анализирует угрозу и предлагает варианты блокировки.
- Настраивать белые списки для организаций по IP и подсетям, а также подключать сторонние антиспам-решения.
За фильтрацию спама в электронной почте отвечают сложные алгоритмы и машинное обучение: они проверяют все входящие письма на наличие подозрительных признаков. Например, если письмо отправляется сразу на большое количество адресатов, оно, скорее всего, не попадёт в папку «Входящие». Алгоритмы также анализируют адрес отправителя, текст письма, вложения и ссылки — всего несколько тысяч факторов. Для обнаружения сходства текста со спамом используется модель на основе нейронных сетей.
Обрабатывая большие объёмы информации, система учится вычислять и новые виды спама: на них указывают повторяющийся контент, структура письма или ссылки, которые ранее не встречались. Кроме того, пользователи помогают обнаруживать вредоносные рассылки, когда отмечают нежелательные сообщения как спам.
В последние полгода пользователи стали чаще получать письма, замаскированные под вакансии. Спамеры рассылают имейлы с предложением трудоустройства, чтобы повысить репутацию почтового домена. Чем больше получателей откроют такое письмо и ответят на него, тем надежнее будет отправитель для почтовой системы. Этот приём позволяет мошенникам обходить спам-фильтры.