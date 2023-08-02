«Яндекс 360» усилил «Спамоборону» в Почте — мошенник больше не проскочит!

Фильтровать жесткий спам. Теперь вредоносные письма блокируются и не попадают в почтовый ящик и даже не отображаются с спам.

Теперь вредоносные письма блокируются и не попадают в почтовый ящик и даже не отображаются с спам. Определять спам по истории действий. Теперь при отправке писем система проверяет, похожи ли его действия на действия спамера — это позволяет лучше пресекать отправку спама с серверов Яндекса.

Теперь при отправке писем система проверяет, похожи ли его действия на действия спамера — это позволяет лучше пресекать отправку спама с серверов Яндекса. Анализировать атаки спам-ботов. Инструмент анализирует угрозу и предлагает варианты блокировки.

Инструмент анализирует угрозу и предлагает варианты блокировки. Настраивать белые списки для организаций по IP и подсетям, а также подключать сторонние антиспам-решения.

Компания «Яндекс» рассказала о нововведениях в сервисе «Почта». Информацию предоставили в пресс-службе.Согласно источнику, Яндекс 360 усилил технологию «Спамооборона» в Почте и предотвратил 10 млрд писем со спамом. Теперь система умеет не только отправлять в «Спам» мусорные письма, но и выявлять мошенников.Вот что умеет «Спамоборона»:За фильтрацию спама в электронной почте отвечают сложные алгоритмы и машинное обучение: они проверяют все входящие письма на наличие подозрительных признаков. Например, если письмо отправляется сразу на большое количество адресатов, оно, скорее всего, не попадёт в папку «Входящие». Алгоритмы также анализируют адрес отправителя, текст письма, вложения и ссылки — всего несколько тысяч факторов. Для обнаружения сходства текста со спамом используется модель на основе нейронных сетей.Обрабатывая большие объёмы информации, система учится вычислять и новые виды спама: на них указывают повторяющийся контент, структура письма или ссылки, которые ранее не встречались. Кроме того, пользователи помогают обнаруживать вредоносные рассылки, когда отмечают нежелательные сообщения как спам.В последние полгода пользователи стали чаще получать письма, замаскированные под вакансии. Спамеры рассылают имейлы с предложением трудоустройства, чтобы повысить репутацию почтового домена. Чем больше получателей откроют такое письмо и ответят на него, тем надежнее будет отправитель для почтовой системы. Этот приём позволяет мошенникам обходить спам-фильтры.