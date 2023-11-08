Яндекс устроил серьезную борьбу с мошенниками

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С начала года почтовые серверы Яндекс 360 обработали свыше 78 млрд входящих писем. Из них около 22% как потенциально опасные были отправлены в спам и заблокированы благодаря технологии «Спамооборона». А с помощью обновления механизма пользовательских жалоб скорость распознавания спама увеличилась в 30 раз и достигла всего нескольких секунд.Ежедневно «Спамооборона» отправляет в папку «Спам» или блокирует чуть более 56 млн входящих писем. Самым «популярными» темами от спамеров с начала года были рассылки с онлайн-казино, розыгрыши призов, а также денежные выплаты от якобы банков и крупных корпораций. При этом в первом полугодии 2023 года мошенники слали рассылки про возврат налогов, компенсации затрат и письма с PDF-вложениями с вредоносной ссылкой.Также «Спамооборона» эффективно борется со спуфинг-атаками — письма маскируются под известные магазины или компании. Мошенники используют телефонные номера, электронную почту и даже IP-адреса, чтобы попытаться обойти систему и выдать себя за уважаемую организацию или известную личность.Фильтруют спам в электронной почте сложные алгоритмы и машинное обучение: они проверяют все подозрительные письма во входящих. Алгоритмы анализируют тысячи факторов, в том числе и адрес отправителя, текст, вложения, ссылки и многое другое. Чтобы распознать спам, Яндекс использует нейросетевую модель.В «поимке» мошенников активно участвуют пользователи, отмечая нежелательные сообщения как спам. Именно этот механизм переработала команда «Спамообороны». Раньше от нажатия пользователем на кнопку «Это спам» до обработки проходило от 1 до 5 минут. Это замедляло скорость реакции «Спамообороны» на спам-атаки. Теперь для 99% жалоб задержка проходит не больше 5 секунд, что позволяетоперативнее реагировать на угрозу.