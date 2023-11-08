Яндекс устроил серьезную борьбу с мошенниками

С начала года почтовые серверы Яндекс 360 обработали свыше 78 млрд входящих писем. Из них около 22% как потенциально опасные были отправлены в спам и заблокированы благодаря технологии «Спамооборона». А с помощью обновления механизма пользовательских жалоб скорость распознавания спама увеличилась в 30 раз и достигла всего нескольких секунд.
Ежедневно «Спамооборона» отправляет в папку «Спам» или блокирует чуть более 56 млн входящих писем. Самым «популярными» темами от спамеров с начала года были рассылки с онлайн-казино, розыгрыши призов, а также денежные выплаты от якобы банков и крупных корпораций. При этом в первом полугодии 2023 года мошенники слали рассылки про возврат налогов, компенсации затрат и письма с PDF-вложениями с вредоносной ссылкой.
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Также «Спамооборона» эффективно борется со спуфинг-атаками — письма маскируются под известные магазины или компании. Мошенники используют телефонные номера, электронную почту и даже IP-адреса, чтобы попытаться обойти систему и выдать себя за уважаемую организацию или известную личность.
Фильтруют спам в электронной почте сложные алгоритмы и машинное обучение: они проверяют все подозрительные письма во входящих. Алгоритмы анализируют тысячи факторов, в том числе и адрес отправителя, текст, вложения, ссылки и многое другое. Чтобы распознать спам, Яндекс использует нейросетевую модель.
В «поимке» мошенников активно участвуют пользователи, отмечая нежелательные сообщения как спам. Именно этот механизм переработала команда «Спамообороны». Раньше от нажатия пользователем на кнопку «Это спам» до обработки проходило от 1 до 5 минут. Это замедляло скорость реакции «Спамообороны» на спам-атаки. Теперь для 99% жалоб задержка проходит не больше 5 секунд, что позволяет
оперативнее реагировать на угрозу.