«Яндекс» вернулся на биржу. Теперь полностью российский

Александр

Российские держатели акций «Яндекс» получили обмен ценных бумаг на Мосбирже — YDEX вместо YNDX. Обмен производился автоматически из расчёта 1 к 1.

YNDX — акции нидерландской компании Yandex N.V. В прошлом она владела российским «Яндексом» и всеми принадлежавшими ему активами, однако в этом году была вынуждена отделиться. Она переименовалась в Nebius, разорвала все связи с Россией и сосредоточилась на бизнесе за пределами нашей страны. Её возглавил основатель «Яндекса» Аркадий Волож, который с 2014 года живёт вне РФ и позиционирует себя как родившегося в Казахстане израильского предпринимателя. YDEX — акции российской компании, которая зарегистрирована как ООО «Яндекс» и принадлежит ЗПИФ «Консорциум. Первый» во главе с менеджерами «Яндекса».



Торги акциями «Яндекса» на Мосбирже были приостановлены 14 июня 2024 года, тогда цена зафиксировалась на уровне 4071 р. 24 июля они возобновились, на старте акции подорожали до 4542 р. за штуку, а к моменту написания новости просели до 4193 р.

   Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
«Яндекс Музыка» запустила технологию, которая поможет музыкантам стать популярными
В приложениях «Яндекс Музыки» появилась новая история прослушиваний
В «Яндекс Музыке» появится совершенно новый режим прослушивания

Рекомендации

Рекомендации

Gmail получил опцию, которую вы точно захотите попробовать
Новый закон увеличивает лимиты СБП в 300 раз, но с одним условием
МТС повышает мобильные тарифы и хитро скрывает новые условия. Как их узнать?
Что круче — обычная Алиса или платная Алиса Про? Попробовали, впечатлились и рассказываем

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии