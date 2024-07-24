«Яндекс» вернулся на биржу. Теперь полностью российский

Российские держатели акций «Яндекс» получили обмен ценных бумаг на Мосбирже — YDEX вместо YNDX. Обмен производился автоматически из расчёта 1 к 1.



YNDX — акции нидерландской компании Yandex N.V. В прошлом она владела российским «Яндексом» и всеми принадлежавшими ему активами, однако в этом году была вынуждена отделиться. Она переименовалась в Nebius, разорвала все связи с Россией и сосредоточилась на бизнесе за пределами нашей страны. Её возглавил основатель «Яндекса» Аркадий Волож, который с 2014 года живёт вне РФ и позиционирует себя как родившегося в Казахстане израильского предпринимателя. YDEX — акции российской компании, которая зарегистрирована как ООО «Яндекс» и принадлежит ЗПИФ «Консорциум. Первый» во главе с менеджерами «Яндекса».







Торги акциями «Яндекса» на Мосбирже были приостановлены 14 июня 2024 года, тогда цена зафиксировалась на уровне 4071 р. 24 июля они возобновились, на старте акции подорожали до 4542 р. за штуку, а к моменту написания новости просели до 4193 р.



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