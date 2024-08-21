Яндекс внедрил в Алису технологию эмоционального синтеза: теперь она умеет выражать целый спектр эмоций

Общение с Алисой стало еще более живым и похожим на разговор с человеком. Благодаря технологии эмоционального синтеза она научилась выражать голосом целый спектр эмоций. Например, она может подбодрить, посочувствовать или порадоваться за пользователя. Новая возможность уже доступна в Станциях Лайт 2 и позже появится в других умных устройствах Яндекса.
Алиса научилась передавать голосом такие эмоции, как дружелюбие, любопытство, удивление, сочувствие, обиду и грусть. При выборе эмоции она учитывает ситуацию общения, реплику пользователя и текст ответа, который генерирует для нее нейросеть YandexGPT. При этом Алиса способна менять оттенки эмоций в рамках одной реплики, как это делают люди. Например, если рассказать Алисе о чем-нибудь необычном, она выразит удивление, а потом сменит интонацию на более спокойную.
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Для обучения Алисы записали около четырех часов речи с разными эмоциями. На основе этих данных разработчики создали нейросетевую модель, которая синтезирует эмоционально окрашенную речь. Затем собрали примеры диалогов Алисы с пользователями и разметили, какая эмоция уместна в том или ином случае. Эти данные помогли разработать модель, которая выбирает эмоцию для каждой реплики Алисы. Послушать примеры интонаций Алисы можно здесь, а почитать о технологии — на Хабре.
Алиса с самого начала создавалась как персонаж со своим характером и чувством юмора, что делало ее похожей на человека. В 2021 году виртуальный ассистент научился общаться шепотом, а также синтезировать радостный, бодрый и спокойный голос. Например, утреннее шоу Алиса ведет бодрым голосом, а переводит зарубежное видео — спокойным. Теперь в арсенале Алисы много самых разных эмоций.