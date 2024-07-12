Яндекс впервые показал, как делает ТВ Станции



Компания Яндекс решила приоткрыть закулисную часть своих устройств с Алисой и, среди прочего, показать, как они разрабатываются и производятся. Ролик «ПРОД» появился на официальном YouTube-канале бренда.







Вот ключевые тезисы из этого видео:



Про статистику

— 80% всех сессий на ТВ Станциях совершаются голосом. Мы доказали, что люди действительно не берут в руки пульт, как только им дают такую возможность.



Про челенджи в разработке:

— собственная разработка нового интерфейса, который одинаково удобен для управления и пультом, и голосом.

— как сделать телевизор, который обычно используется 3-4 часа, полезным 24/7 благодаря Алисе внутри и функциям Станции

— как перестроить конструкцию так, чтобы Алиса могла работать в ТВ так же хорошо, как в Станциях. Почему вся разработка ТВ и других умных устройств происходит инхаус в Яндексе.



Про железо и софт:

— все телевизоры похожи, борьба на рынке ТВ перешла в софт. Телевизоры будут обрастать ассистентами и сервисами, становиться больше похожими на телефоны.

— чем умнее ассистент внутри, тем функциональнее и лучше телевизор на протяжении многих лет. Рассказали, какое для этого нужно железо, чтобы его хватило на будущие обновления.



Посмотреть полную версию можно здесь:





