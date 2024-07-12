Яндекс впервые показал, как делает ТВ Станции

Олег

Яндекс


Компания Яндекс решила приоткрыть закулисную часть своих устройств с Алисой и, среди прочего, показать, как они разрабатываются и производятся. Ролик «ПРОД» появился на официальном YouTube-канале бренда.

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Вот ключевые тезисы из этого видео:

Про статистику
— 80% всех сессий на ТВ Станциях совершаются голосом. Мы доказали, что люди действительно не берут в руки пульт, как только им дают такую возможность.

Про челенджи в разработке:
— собственная разработка нового интерфейса, который одинаково удобен для управления и пультом, и голосом.
— как сделать телевизор, который обычно используется 3-4 часа, полезным 24/7 благодаря Алисе внутри и функциям Станции
— как перестроить конструкцию так, чтобы Алиса могла работать в ТВ так же хорошо, как в Станциях. Почему вся разработка ТВ и других умных устройств происходит инхаус в Яндексе.

Про железо и софт:
— все телевизоры похожи, борьба на рынке ТВ перешла в софт. Телевизоры будут обрастать ассистентами и сервисами, становиться больше похожими на телефоны.
— чем умнее ассистент внутри, тем функциональнее и лучше телевизор на протяжении многих лет. Рассказали, какое для этого нужно железо, чтобы его хватило на будущие обновления.

Посмотреть полную версию можно здесь: 


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Источник:
Яндекс
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