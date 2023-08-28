«Яндекс» встроил функцию создания видео с помощью нейросети в «Шедеврум»

Фархад
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Это первый подобный случай на российском рынке. Теперь пользователи «Шедеврума» могут создавать видео с помощью нейросети по текстовым запросам. Пока функция работает в тестовом режиме.

В компании отмечают, что такой контент можно использовать для музыкальных клипов, анимации, динамических аватарок в соцсетях и других креативных идей.

«Шедеврум» генерирует четырёхсекундные видео с частотой 24 кадра в секунду. Их можно сразу же переслать друзьям или сохранить в формате MP4. Генерация видео доступна в обновлённой версии приложения активным пользователям «Шедеврума», а посмотреть результаты в ленте могут все.

Чтобы сгенерировать видео в «Шедевруме», нужно описать текстом своё видение. В ответ приложение предложит четыре варианта первого кадра и набор эффектов для создания движения.
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