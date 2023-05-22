«Яндекс» встроил нейросеть YandexGPT в «Алису»
Александр Кузнецов —
Нейросеть YandexGPT (YaLM 2.0) стала доступна на главной странице поисковика «Яндекса» — в любом браузере на сайте ya.ru. Теперь она встроена в виртуальную помощницу «Алису».
Благодаря интеграции YandexGPT, теперь можно давать «Алисе» задания в любом десктопном или мобильном браузере. Например, на телефоне удобно составить меню праздничного ужина, список продуктов к нему и сразу сохранить их в заметках, а на компьютере — подготовить бизнес-план, коммерческое предложение или тезисы выступления на совещании.
Нейросеть YandexGPT была внедрена в «Алису» 17 мая. Менее чем за сутки ей воспользовались более миллиона человек. Используя эту нейросеть «Алиса» научилась писать тексты и предлагать идеи почти так же хорошо, как разбирающийся в теме человек. Нажмите на значок «Алисы», выберите «Давай придумаем» — и можно ставить задачи. Новый навык в «Алисе» — первый пример использования YandexGPT в продукте. Нейросеть работает в режиме тестирования, она будет развиваться и постепенно учиться новому, в том числе учитывать контекст беседы и обращаться за фактами в поиск.
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