В Play Маркете и App Store появилось приложение «Карта Плюса». Оно было выпущено «Яндексом» и позволяет управлять дебетовой картой «Яндекс Банка».
Возможности «Карты Плюса»:
Управляйте Картой
Здесь её можно открыть и сразу пополнить. Оплачивайте покупки и делайте переводы, отслеживайте баланс и просматривайте историю. Все передвижения ваших денег — на экране.
Копите баллы Плюса
С каждой покупки по Карте начисляется 3% баллами в Яндексе и 1,5% — за его пределами. Кешбэк прибавляется ко всем баллам по подписке, которые начисляют сервисы, и падает в копилку Плюса — здесь она всегда перед глазами.
Следите за сплитами
Покупайте сразу, а платите потом — со Сплитом. Теперь делить стоимость покупок на 4 части стало ещё проще: все ваши сплиты на видном месте. Отслеживайте график платежей и вносите оплату прямо в приложении.
«Яндекс» выпустил банковское приложение
Александр Кузнецов —
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