Яндекс Банки

«Яндекс» выпустил банковское приложение

Александр



В Play Маркете и App Store появилось приложение «Карта Плюса». Оно было выпущено «Яндексом» и позволяет управлять дебетовой картой «Яндекс Банка».

Возможности «Карты Плюса»:

Управляйте Картой

Здесь её можно открыть и сразу пополнить. Оплачивайте покупки и делайте переводы, отслеживайте баланс и просматривайте историю. Все передвижения ваших денег — на экране.

Копите баллы Плюса

С каждой покупки по Карте начисляется 3% баллами в Яндексе и 1,5% — за его пределами. Кешбэк прибавляется ко всем баллам по подписке, которые начисляют сервисы, и падает в копилку Плюса — здесь она всегда перед глазами.

Следите за сплитами

Покупайте сразу, а платите потом — со Сплитом. Теперь делить стоимость покупок на 4 части стало ещё проще: все ваши сплиты на видном месте. Отслеживайте график платежей и вносите оплату прямо в приложении.

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Комментарии

Влад Соло
+545
Влад Соло
И какой прикол с этого приложения?И описанного это всё чухня бесполезная.
2 часа назад в 20:44
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Dmitriy
+286
Dmitriy
Опять? Уже много попыток было, но легче не становится. Я деньги были, юмани были... И де все? Нафига нужен виртуальный банк, к тому же не дающий реальных профитов?
2 часа назад в 20:51
#
catfelix
+149
catfelix
У меня всё это уже есть с подпиской Яндекс+. А карта для чего?
час назад в 22:07
#
Владимир
+29
Владимир
Яндекс это еще тот мусор
час назад в 22:29
#
–24
oskar
А что такое сплит?
52 минуты назад
#
карим
+37
карим
15.7.1 вышла
18 минут назад
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