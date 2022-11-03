«Яндекс» выпустил банковское приложение





В Play Маркете и App Store появилось приложение «Карта Плюса». Оно было выпущено «Яндексом» и позволяет управлять дебетовой картой «Яндекс Банка».



Возможности «Карты Плюса»:



Управляйте Картой



Здесь её можно открыть и сразу пополнить. Оплачивайте покупки и делайте переводы, отслеживайте баланс и просматривайте историю. Все передвижения ваших денег — на экране.



Копите баллы Плюса



С каждой покупки по Карте начисляется 3% баллами в Яндексе и 1,5% — за его пределами. Кешбэк прибавляется ко всем баллам по подписке, которые начисляют сервисы, и падает в копилку Плюса — здесь она всегда перед глазами.



Следите за сплитами



Покупайте сразу, а платите потом — со Сплитом. Теперь делить стоимость покупок на 4 части стало ещё проще: все ваши сплиты на видном месте. Отслеживайте график платежей и вносите оплату прямо в приложении.

