«Яндекс» выпустил большое сентябрьское обновление «Алисы»





«Яндекс» обновил виртуальную помощницу «Алиса». Нововведения в том числе появились в опции «Алиса Про» — это нейросеть на базе YandexGPT 3 Pro, которая может общаться с пользователем на естественном языке. «Алиса Про» доступна за дополнительную плату в составе подписки «Яндекс Плюс», но некоторые её возможности теперь можно опробовать бесплатно.



Попробовать возможности «Алиса Про» теперь может любой желающий — в «Чате с Алисой» каждый день доступно пять бесплатных запросов. Например, можно попросить написать контент-план для блога, придумать идею для рекламы или объяснить тему по учёбе.



При первом посещении сайта пользователиувидят новый пустой чат, где представлены категории тем, с которыми можно обратиться к нейросети. Например: «Получить советы по ЗОЖ», «Узнать рецепты блюд», «Решить учебную задачу» и многие другие. По клику на любую категорию можно увидеть примеры запросов и краткую инструкцию, как уточнить их, чтобы получить более точный результат.



Теперь можно оценивать ответы «Алисы» прямо в чате, ставя лайк или дизлайк. Также можо указать, что именно вам не понравилось, выбрав один из предложенных вариантов: «Нет ответа на мой вопрос», «Неверная информация», «Информация устарела», «Мало информации», «Непонятный ответ», «Неприемлемый или оскорбительный ответ».



«Семейный маячок»: когда ваши домашние захотят связаться с вами, они могут сказать «Алиса, позови близких», и она позвонит и отправит SMS на указанные номера. Это удобно, если у вас дома есть дети или пожилые родственники — они могут быстро связаться с вами без необходимости искать телефон. Настройка занимает всего несколько минут — активируйте опцию «Алиса Про», зайдите в настройки приложения «Дом с Алисой» → «Алиса для детей» → «Семейный маячок» и введите мобильные номера, на которые хотите получать оповещения.



«Алиса» напомнит вашему ребёнку взять сменку, сходить на внеклассное занятие по биологии, заполнить контурные карты или сделать другие уроки — достаточно настроить в приложении «Дом с Алисой» напоминания на всю неделю. Для этого перейдите в «Настройки» → «Алиса для детей» → «Распорядок дня» и добавьте напоминания.



Если ребёнок пропустил настроенное в расписании уведомление о начале игры или напоминание от «Алисы», она сможет позвать его играть или напомнить о важных делах, если услышит его голос поблизости. Мы добавили в проактивные детские сценарии опции «Алиса Про» детектор голосовой активности — чтобы его включить, перейдите в «Настройки» → «Алиса для детей» → «Активация по голосу» и включите эту настройку в разделе «Панель управления».



С «Алисой Про» можно выбрать ребёнку мелодию на сигнал будильника. Это может быть саундтрек из мультфильма или песня популярного исполнителя. Откройте приложение «Дом с Алисой» → «Настройки→» «Алиса для детей» → «Доброе утро», нажмите «Мелодия будильника» и выберите музыку из предложенных или введите нужную в поисковой строке.



Технология эмоционального синтеза теперь доступна на всех умных колонках, телевизорах и даже в приложениях «Яндекса с Алисой». Во время разговора она распознаёт контекст беседы и реагирует голосом и эмоциями на LED-экране: подмигивает, удивляется, улыбается, смущается или грустит. Это работает при общении как со взрослыми, так и с детьми.



Обновлённые алгоритмы распознавания речи в виртуальном ассистенте позволяют «Алисе» быстрее учиться новым словам. Теперь ей проще включить набирающего популярность исполнителя или объяснить значение сленгового слова и новых мемов.



«Алиса» подскажет статус заказа из Delivery. Чтобы узнать, когда курьер Delivery привезёт продукты из магазина или еду из ресторана, не обязательно отвлекаться от дел и заглядывать в приложение. Теперь можно просто спросить статус заказа.



В обновлении добавлена возможность выбора музыки по жанру: поп, рэп, рок, джаз, хаус, шансон, классическая, лаунж. Начинайте утро понедельника с бодрого джаза, а на следующий день легко измените настройки, например, на драматичный рок.



Устройство может запоминать и автоматически переключаться между знакомыми домашними, офисными и мобильными (точка доступа на смартфоне) сетями, к которым вы подключались ранее и разрешили автоматическое подключение. Больше не нужно каждый раз настраивать Станцию заново при перемещении колонки.



Для настройки откройте приложение «Дом с Алисой», выберите нужную колонку в списке своих устройств и прокрутите список параметров до пункта «Wi-Fi-сети».



Чтобы не забывать о важных событиях и делах, просите «Алису» ставить регулярные напоминания. Например, по понедельникам и субботам она сможет напоминать полить цветы, а каждый год в день годовщины свадьбы родителей — забронировать для них билеты в театр.



Абоненты МТС могут совершать и принимать звонки с умных колонок «Яндекса», используя свой текущий тариф и номер телефона. Достаточно сказать: «Алиса, позвони маме» или: «Алиса, прими звонок», и виртуальный ассистент свяжет с нужным человеком. Входящие вызовы поступают на колонку одновременно с мобильным телефоном, даже если он выключен или в беззвучном режиме. Для удобства доступен режим «Не беспокоить», чтобы ограничить уведомления в определённые часы.



Функция доступна бесплатно в бета-версии через приложение «Дом с Алисой» почти во всех регионах присутствия МТС. Подключение простое: выберите в меню «Звонки с колонки, как с телефона», укажите свой номер и добавьте до 10 контактов для звонков и принятия вызовов от близких людей.



Сообщения на «Яндекс Станции» стали эмоциональнее: когда вы передаёте сообщение на «Станцию», «Алиса» сможет добавить к нему особый звуковой эффект. Например, скажите: «Алиса, передай сообщение в гостиную — иди кушать», — и ваши близкие услышат не только ваши слова, но и звуковое сопровождение. Также можно передавать на «Станцию» признание в любви или поискать другие эмодзи.



Специально для фанатов хоккея «Алиса» научилась запускать трансляцию хоккейных матчей на «ТВ Станции» по одной команде. Вам даже не нужно включать телевизор — просто скажите: «Алиса, включи хоккей». А если трансляции сейчас нет, «Алиса» подскажет, когда будет ближайший матч.



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