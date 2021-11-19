

Компания «Яндекс» выпустила первую партию серверов, произведенных на территории России. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».



Серверы, которые выпущены под контролем «Яндекса», основаны на собственной разработке компании — сервере четвертого поколения. Сейчас их активно использует сам «Яндекс» — например, в своих дата-центрах для расширения платформы Yandex.Cloud, а также в «суперкомпьютерах» компании.



Сейчас партия проходит тестирование в собственной инфраструктуре «Яндекса». Точно такие же серверы российский IT-гигант планирует выпускать для свободной продажи другим компаниям, объединившись для их производства с группой «Ланит», брендом Gigabyte и банком ВТБ.



«Яндекс» сообщает, что разработанные им сервера специально спроектированы для работы в больших центрах обработки данных — там, где требуется и высокая производительность, и энергоэффективность. Кроме того, им не нужно активное охлаждение, и способны работать при температуре воздуха до +40 градусов.



Первая партия была выпущена на заводе «АЛТ Мастер» в Зеленограде. Объединение компаний, перечисленных выше, планирует открыть позже еще один завод в Рязанской области. На первом этапе в производство вложено более миллиарда рублей.





