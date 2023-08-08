«Яндекс» выпустил «ТВ Станции» — это комбинация Smart TV, аудиосистемы и «Алисы»



Компания «Яндекс» представила два новых устройства — «ТВ Станция» и «ТВ Станция Про». Информацию предоставила пресс-служба.



«Яндекс» заявляет, что это новая категория телевизоров, которые объединяют в себе умную колонку с «Алисой» и возможности Smart TV. В одном устройстве теперь можно смотреть видео в Ultra-HD, слушать музыку, общаться с голосовым помощником и многое другое.



«ТВ Станция» доступна в двух вариантах — 43 и 50 дюймов, а «ТВ Станция Про» — 55 и 65 дюймов. Оба телевизора оснащены матрицами Ultra-HD (4K) и работают на операционной системе «Яндекс ТВ» с четырехъядерным процессором. Имеется поддержка HDR.





«Главная особенность ТВ Станции — технология локального затемнения Local Dimming. Благодаря ей темные сцены выглядят контрастными и эффектными, что особенно важно при просмотре фильмов. Большинство телевизоров из-за особенностей подсветки матрицы не умеют передавать черный цвет: он получается серым и невыразительным. Local Dimming гасит часть светодиодов в подсветке, что и дает глубокий черный цвет», — «Яндекс».