«Яндекс» выпустил «ТВ Станции» — это комбинация Smart TV, аудиосистемы и «Алисы»

Компания «Яндекс» представила два новых устройства — «ТВ Станция» и «ТВ Станция Про». Информацию предоставила пресс-служба.
«Яндекс» заявляет, что это новая категория телевизоров, которые объединяют в себе умную колонку с «Алисой» и возможности Smart TV. В одном устройстве теперь можно смотреть видео в Ultra-HD, слушать музыку, общаться с голосовым помощником и многое другое.
«ТВ Станция» доступна в двух вариантах — 43 и 50 дюймов, а «ТВ Станция Про» — 55 и 65 дюймов. Оба телевизора оснащены матрицами Ultra-HD (4K) и работают на операционной системе «Яндекс ТВ» с четырехъядерным процессором. Имеется поддержка HDR.
«Главная особенность ТВ Станции — технология локального затемнения Local Dimming. Благодаря ей темные сцены выглядят контрастными и эффектными, что особенно важно при просмотре фильмов. Большинство телевизоров из-за особенностей подсветки матрицы не умеют передавать черный цвет: он получается серым и невыразительным. Local Dimming гасит часть светодиодов в подсветке, что и дает глубокий черный цвет», — «Яндекс».
«ТВ Станция Про» оснащена матовым QLED-дисплеем с антибликовым покрытием. Толщина корпуса телевизора составляет всего 3,7 см — его можно крепить вплотную к стене, так что девайс скорее напоминает живую картину, чем телевизор.
Что касается звука, то младшая модель получила 4 динамика общей мощностью 34 Ватта, а старшая — 6 динамиков на 44 Ватта. Аудиосистема настроена так, чтобы комфортно воспроизводить и речь, и музыку. Её разрабатывала та же команда, что создала «Яндекс Станции».
С помощью Алисы телевизором можно управлять без пульта — переключать каналы, регулировать громкость, искать фильмы и сериалы, добавлять субтитры и переключать аккаунты. Многие команды можно произносить без слова «Алиса» — например, телевизор поймет, если сказать «Дальше» или «Тише». Общаться с Алисой и управлять умным домом можно, даже когда выключен экран. В телевизорах доступны все возможности Станции.
Сейчас оба устройства доступны по предзаказу. 43-дюймовая «ТВ Станция» обойдется в 44 990 рублей, 50-дюймовая — в 49 990. «ТВ Станция Про» стоит 74 990 и 99 990 рублей в зависимости от диагонали. Каждый покупатель получит в подарок подписку «Яндекс Плюс» на 12 либо 30 месяцев.