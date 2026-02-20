«Яндекс» взвинтил цены на такси из-за снегопада

Москвичи жалуются на супердорогие поездки по городу. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«До конца утреннего часа пик длительность поездок на такси в Москве может увеличиться до 30%, на отдельных маршрутах — в два-три раза», — пресс-служба сервиса.
Отчасти компания объясняет рост стоимости длительностью поездки, поскольку в цене учитывается время в пути. Москвичам стоит ожидать подорожания до 11:00 и после 16:00.
С 19 февраля Москву накрыл циклон «Валли» с порывами ветра до 17 метров в секунду и аномальным снегопадом. ГИБДД просит горожан не использовать личные автомобили.