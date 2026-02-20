Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

«Яндекс» взвинтил цены на такси из-за снегопада

Олег


Москвичи жалуются на супердорогие поездки по городу. Об этом пишет «Коммерсантъ». 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, стоимость поездки на такси в Москве на маршрутах из области в центр и к транспортным узлам выросла на 25% из-за снегопада. При этом длительность поездок увеличилась в три раза — это следует из данных «Яндекс.Go».

«До конца утреннего часа пик длительность поездок на такси в Москве может увеличиться до 30%, на отдельных маршрутах — в два-три раза», — пресс-служба сервиса. 

Отчасти компания объясняет рост стоимости длительностью поездки, поскольку в цене учитывается время в пути. Москвичам стоит ожидать подорожания до 11:00 и после 16:00. 

С 19 февраля Москву накрыл циклон «Валли» с порывами ветра до 17 метров в секунду и аномальным снегопадом. ГИБДД просит горожан не использовать личные автомобили. 
-1
Источник:
Коммерсантъ
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
В России начнет работу новый сервис такси Fasten от Яндекса
Операторов обязали отключать связь по требованию ФСБ — как мобильную, так и домашний интернет
«Бомбилы» вернулись: москвичи нашли альтернативу дорогому такси

Рекомендации

Рекомендации

iOS 26.2 преобразит ваш iPhone
Можно, но зачем: «АвтоВАЗ» мемно ответил на самые больные вопросы о своих машинах
Релиз iOS 26.2 изменит ваш iPhone, и это не шутка
Лучшие приложения на замену заблокированным звонкам в FaceTime, WhatsApp* и Telegram

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+65
myname32
Снегопад, дождь, жара, утро, вечер, мало машин и т.д — всегда повышенная ставка в последние 2 года.
час назад в 13:09
#