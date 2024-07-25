«Яндекс» за полгода защитил пользователей от 444 млн ненужных звонков





За первую половину 2024 года определитель номера от «Яндекса» обработал 785 млн звонков с незнакомых номеров — это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля нежелательных вызовов составила примерно 60% — 444 млн — это на четверть больше, чем годом ранее. За полгода определитель заблокировал 35,5 млн подозрительных звонков тем, кто подключил эту функцию.



Сильнее всего выросло число нежелательных звонков от страховых компаний — на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Звонков с опросами от сотовых операторов стало больше на 60%, с рекламой услуг различных компаний — на 32%, от мошенников — на 4%. В то же время на 38% сократились вызовы с рекламой небанковских финансовых услуг и на 26% — с маркетинговыми предложениями операторов связи.



Количество нежелательных звонков от банков сильнее всего увеличивалось по понедельникам — в среднем на 50%. Мошенники стали чаще звонить по воскресеньям и понедельникам — в среднем на 23% и 20% соответственно. Количество звонков с незнакомых номеров больше всего выросло в Пензенской области — в 3,5 раза относительно такого же периода 2023 года, а также в Приморском крае — на 37% и Ростовской области — на столько же. Сильнее всего этот показатель сократился в Чеченской Республике — на 89%, Северной Осетии — на 41% и Ингушетии — на 37%.



Автоматический определитель номера доступен в приложении «Яндекс с Алисой». Он защищает пользователей от звонков с неизвестных номеров, чтобы они не тратили на них время. С помощью определителя можно узнать, кто звонит, или заблокировать нежелательные звонки. Определитель умеет блокировать звонки с рекламой финансовых услуг и нежелательные вызовы от злоумышленников.



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