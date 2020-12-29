Сервис «Яндекс.Район» прекращает работу. Информация об этом появилась в официальном блоге компании, а также на страницах в «Яндекс.Справке».
«"Яндекс.Район" как отдельный сервис прекратит свою работу. Механики геолокального взаимодействия, на основании которых построен сервис, будут использоваться в других сервисах и проектах», — «Яндекс».
В компании не раскрыли причины закрытия. Если верить данным SimilarWEb, количество пользователей «Яндекс.Района» снижалось с начала 2020 года. Сервис был запущен в 2016 году, он позволял жителям одного города и района общаться и делиться локальными новостями.
«Яндекс.Район» работал во всех российских городах, а также в Минске, Гродно, Витебске, Бресте, Гомеле в Белоруссии. Позднее к нему подключился Ташкент. По данным компании в 2018 году аудитория сервиса составляла более 3,5 миллиона пользователей.
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