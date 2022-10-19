Забудьте про СДЭК и «Почту России» — их заменит «Яндекс Доставка»



Компания «Яндекс» запускает службу междугородней доставки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Согласно источнику, «Яндекс» решил расширить свой сервис «Доставка» на всю страну и начать транспортировать посылки от пользователей между городами РФ. Доставка будет осуществляться между брендовыми пунктами выдачи «Яндекса», а до GDP или от него доставлять будет курьер.



Междугородняя «Яндекс Доставка» будет доступна как юридическим лицам, так и обычным частным клиентам. Сейчас сервис уже тестируется внутри приложения «Яндекс Go», в эксперименте принимает участие ограниченное количество пользователей. Если тестирование покажет хорошие результаты, услуга запустится полноценно.



Представитель «Яндекса» сообщает, что цены на доставку будут фиксированными, а конкретная стоимость будет зависеть от дальности маршрута и размера посылки. Отправления тяжелее 12 кг приниматься не будут. Посылку можно будет отслеживать в мобильном приложении, а для осуществления доставки в других городах «Яндекс» может привлекать подрядчиков.



Эксперты считают, что «Яндекс Доставка» в новом виде убедт конкурировать с «Почтой России», СДЭКом, Boxberry, DPD и PickPoint.