Яндекс СДЭК Почта

Забудьте про СДЭК и «Почту России» — их заменит «Яндекс Доставка»

Олег

Посылки


Компания «Яндекс» запускает службу междугородней доставки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно источнику, «Яндекс» решил расширить свой сервис «Доставка» на всю страну и начать транспортировать посылки от пользователей между городами РФ. Доставка будет осуществляться между брендовыми пунктами выдачи «Яндекса», а до GDP или от него доставлять будет курьер.

Междугородняя «Яндекс Доставка» будет доступна как юридическим лицам, так и обычным частным клиентам. Сейчас сервис уже тестируется внутри приложения «Яндекс Go», в эксперименте принимает участие ограниченное количество пользователей. Если тестирование покажет хорошие результаты, услуга запустится полноценно.

Представитель «Яндекса» сообщает, что цены на доставку будут фиксированными, а конкретная стоимость будет зависеть от дальности маршрута и размера посылки. Отправления тяжелее 12 кг приниматься не будут. Посылку можно будет отслеживать в мобильном приложении, а для осуществления доставки в других городах «Яндекс» может привлекать подрядчиков.

Эксперты считают, что «Яндекс Доставка» в новом виде убедт конкурировать с «Почтой России», СДЭКом, Boxberry, DPD и PickPoint. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

+420
samOsebe
яндекс не может, у них же купленный товар вовремя доставить.. а тут такие планы наполеоновские🤣
Сегодня в 13:14
#
+761
hate_u
Как связать заголовок и этот текст: «Отправления тяжелее 12 кг приниматься не будут.» ?
Сегодня в 13:14
#
+328
Geek
Меня устраивает Почта России.
Сегодня в 14:56
#
tellurian
+4584
tellurian
Вопрос в цене и сроках, качестве доставки.
2 часа назад в 16:08
#