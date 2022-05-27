Яндекс Конкурс

Яндекс необычно поздравил жителей Санкт-Петербурга с днём города. Есть шанс выиграть кое-что интересное

Артем
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Санкт-Петербургу исполнилось 319 лет. По такому поводу Яндекс запустил новую линейку тематических футболок и проводит конкурс на лучшую цитату.

В честь празднования дня рождения культурной столицы, Магазин Яндекса пополняет свою коллекцию футболок «Я в Питере» двумя новыми тематиками. 

«Разговорник» — черные и белые футболки с цитатами показывают, как по-разному называют привычные вещи жители Санкт-Петербурга и Москвы. Шаверма или шаурма, бадлон или водолазка, парадная или подъезд, бордюр и поребрик. Кажется, теперь мы знаем какие из вариантов правильные.
Коллекция «Мне культурно» — это футболки и аксессуары с необычными принтами. Они тоже про игру слов. А ещё про то, как можно классно провести время в Питере. Купить булку или петь в парадных? Легко! А если кому-то не по душе, то всегда можно ответить: «А мне культурно!»

Если у вас крутится в голове более интересные варианты связанные с Санкт-Петербургом, то вперед! Подписывайтесь на Telegram-канал Магазин Яндекса, предлагайте свою цитату в комментарияхях к посту и ждите результатов конкурса. Через неделю победитель получит одну футболку из текущей коллекции и одну — с его собственным предложением о городе.

А если вы хотите просто приобрести классный мерч с любимым городом, то найти его можно по адресу Санкт-Петербурге, Невский проспект, 68А.
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Источник:
Telegram
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Комментарии

+553
hate_u
Как житель С-Пб замечу что всё это xерня. Никто не заморачивается и используются и те и другие варианты названий.
32 минуты назад
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+553
hate_u hate_u
ЗЫ: «А мне культурно» — полный маразм, придуманный каким-то хипстером на коленке.
30 минут назад
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