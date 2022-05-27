Яндекс необычно поздравил жителей Санкт-Петербурга с днём города. Есть шанс выиграть кое-что интересное

Санкт-Петербургу исполнилось 319 лет. По такому поводу Яндекс запустил новую линейку тематических футболок и проводит конкурс на лучшую цитату.
В честь празднования дня рождения культурной столицы, Магазин Яндекса пополняет свою коллекцию футболок «Я в Питере» двумя новыми тематиками.
«Разговорник» — черные и белые футболки с цитатами показывают, как по-разному называют привычные вещи жители Санкт-Петербурга и Москвы. Шаверма или шаурма, бадлон или водолазка, парадная или подъезд, бордюр и поребрик. Кажется, теперь мы знаем какие из вариантов правильные.
Если у вас крутится в голове более интересные варианты связанные с Санкт-Петербургом, то вперед! Подписывайтесь на Telegram-канал Магазин Яндекса, предлагайте свою цитату в комментарияхях к посту и ждите результатов конкурса. Через неделю победитель получит одну футболку из текущей коллекции и одну — с его собственным предложением о городе.
А если вы хотите просто приобрести классный мерч с любимым городом, то найти его можно по адресу Санкт-Петербурге, Невский проспект, 68А.