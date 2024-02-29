«Яндекс» запустил квест эксклюзивно для подписчиков «Плюса». Призы солидные

Новый квест для владельцев подписки «Яндекс Плюс» дает возможность выиграть ценные призы от бренда. На это обратил внимание Rozetked.
Игра называется «Вокруг Плюса за 10 дней» и поучаствовать в ней могут только аккаунты с активной подпиской. Пользователям предлагается отсканировать QR-код вот здесь и после этого до 6 марта выполнять ежедневные задания — искать пасхалки на страницах собственных сервисов «Яндекса». Например, отыскать чемодан в опции «Путешественникам» или диско-шар на страничке «Яндекс Музыки».
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В числе призов — промокод на скидку 99% для покупки «ТВ Станции» или «Станции Миди», промокод на «Яндекс Маркет» или же бесплатная месячная подписка на «Букмейт».