«Яндекс» запустил квест эксклюзивно для подписчиков «Плюса». Призы солидные

Олег

Яндекс


Новый квест для владельцев подписки «Яндекс Плюс» дает возможность выиграть ценные призы от бренда. На это обратил внимание Rozetked.

Игра называется «Вокруг Плюса за 10 дней» и поучаствовать в ней могут только аккаунты с активной подпиской. Пользователям предлагается отсканировать QR-код вот здесь и после этого до 6 марта выполнять ежедневные задания — искать пасхалки на страницах собственных сервисов «Яндекса». Например, отыскать чемодан в опции «Путешественникам» или диско-шар на страничке «Яндекс Музыки».

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Яндекс

Яндекс

В числе призов — промокод на скидку 99% для покупки «ТВ Станции» или «Станции Миди», промокод на «Яндекс Маркет» или же бесплатная месячная подписка на «Букмейт». 

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Источник:
Rozetked
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Комментарии

+599
law
Пробывал но ни чего ни где не нашел…
13 минут назад
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