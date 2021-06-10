Яндекс

Компания «Яндекс» представила обновление своей поисковой системы, получившее кодовое название Y1. Оно включает в себя более 2100 улучшений.

В новом поиске задействованы генеративные нейросети YaLM, способные самостоятельно составлять тексты на русском языке на основе массива текстов, написанных людьми.

В поисковой выдаче теперь могут предлагаться видеоролики с таймкодом на фрагмент, где дан ответ на заданный вопрос. Система сопоставляет смысл запроса с изображением и звуковым сопровождением.

Яндекс

Информационные карточки стали доступны для более разнообразного спектра запросов. Они ещё шире охватывают тему и предлагают смежные запросы других пользователей и ответы на них.

Камера, встроенная в приложение «Яндекса», стала лучше распознавать объекты в кадре. Она может сканировать чеки, переводить текст с иностранных языков, сканировать документы и демонстрировать искомый товар в интернет-магазинах.

При поиске заведений отображаются оставленные пользователями отзывы с разбивкой на критерии и визуальной шкалой оценок. Так, например, для ресторанов можно увидеть оценки качества еды и вежливости персонала.

В июле «Яндекс» выпустит обновлённый определитель номера для смартфонов на Android и iOS. Он сможет не только определять, кто звонит, но и получит функцию блокировки спама.


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