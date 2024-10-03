Яндекс запустил Поиск с Нейро и показал другие большие обновления поисковика

В результатах Поиска появился Нейро, который изучит все доступные знания интернета и объединит в один ответ информацию из нескольких источников. Поиск с Нейро поможет разобраться даже в таких вопросах, на которые в интернете нет готовых ответов, а ещё решит математическую задачу из школьной программы и расскажет всё про заинтересовавший товар в режиме диалога.
Пользователи также смогут выбирать в Поиске самые выгодные для них банковские продукты, а ещё искать подходящего врача в одной из самых больших баз докторов России, которая насчитывает более чем 740 тысяч специалистов. Информация будет появляться в новых тематических блоках прямо в результатах Поиска на запросы пользователей про финансовые предложения и врачей.
Поиск с НейроОтвет Нейро появится в Поиске на те запросы, где он будет полезен и поможет сэкономить время. Например, Поиск с Нейро поможет быстрее разобраться в этапах строительства Московского Кремля или расскажет, кто больше — современный слон или стегозавр. В режиме диалога информацию можно уточнить или задать дополнительные вопросы. Если ответ Нейро сразу не появился в результатах Поиска, можно нажать на специальную кнопку под поисковой строкой.
Поиск с Нейро теперь справляется с многосоставными вопросами, на которые обычно в интернете нет прямого ответа и нужно изучить несколько тем по отдельности. Например, чтобы узнать, куда из Москвы лететь дольше — в Пекин или Ханой, раньше пользователю нужно было посмотреть сначала рейсы в один город, а затем в другой. Нейро же самостоятельно разделит такой вопрос на два, изучит информацию по каждому из них и даст уже готовый ответ.
Поиск с Нейро научился понимать, актуальна ли информация. Поэтому он может подсказать даты ближайших концертов и фестивалей и рассказать, как сыграла любимая спортивная команда.
Вопросы про отдельные детали на изображенияхВ Поиске по картинкам и Умной камере можно задать вопрос об изображении — ответ на него найдёт Нейро. Это стало возможно благодаря новой нейросети, которая лучше распознаёт объекты на загруженных изображениях. Теперь пользователь может не только узнать, что изображено на картинке, но и задать вопрос по каждой её детали. Например, гуляя по музею, можно сфотографировать натюрморт голландского живописца и спросить, что символизирует тот или иной предмет на картине.
Решение математических задачПоиск с Нейро объяснит, как решать задания для начальной и средней школы по математике, например: задачи, уравнения или неравенства. Поиск с Нейро даст ответ, даже если его ещё нет в интернете, но увидеть его можно будет только после поэтапного решения.
Чтобы Поиск с Нейро помог с решением, в приложении Яндекс с Алисой можно загрузить фотографию примера, даже если он написан от руки, или ввести текст в поисковую строку. На других платформах Поиск с Нейро ответит на текстовый запрос.
Поиск товаровТеперь в базе Поиска есть информация о 2,7 миллиардах товарных предложений от интернет-магазинов. Когда пользователь ищет в Поиске какой-нибудь товар, он сразу может увидеть в поисковой выдаче его стоимость и изображения, выбрать подходящий вариант и перейти на сайт магазина. Также Поиск научился лучше определять, когда пользователь приходит, чтобы выбрать и купить товар, и предсказывает, совершит ли человек покупку на том или другом сайте.
Нейро поможет в режиме диалога ответить на уточняющие вопросы про понравившиеся товары — например, какова вместимость и габариты холодильника, сколько в нём полок и какие модели можно рассмотреть в качестве аналогов.
Поиск по банковским продуктам
Поиск Яндекса поможет пользователям найти самые выгодные и подходящие вклады, разобраться в ипотечных предложениях, а также быстро выбрать дебетовую карту с лучшими условиями. Например, теперь при запросе «вклад с высокими ставками» в результатах Поиска появится тематический блок, в котором собраны предложения от разных банков. Так пользователи смогут изучить условия организаций, сравнить их между собой и рассчитать на калькуляторе итоговую сумму дохода или платежей.
Поиск врачей по самой широкой базе
Яндекс объединил информацию по более чем 740 тысячам врачей России, чтобы пользователи Поиска могли быстро выбрать нужного им специалиста. Сведения о докторах появляются прямо в результатах Поиска в виде карточек, когда пользователь ищет врача определённой специализации, например: «ЛОР в Адмиралтейском районе». В них сразу можно увидеть, в каких клиниках принимает доктор, где он учился, какой у него стаж работы, а также изучить отзывы пациентов и ответы врача. Для того чтобы определиться с визитом к доктору было проще, можно найти ближайшую клинику или врача на карте.
В поиске по врачам более трёх миллионов отзывов на специалистов. Если пользователь уже знает конкретное заболевание или медицинскую процедуру, с которыми ему нужно обратиться ко врачу, — нейросети выделят отзывы именно про них.