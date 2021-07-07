



В сервисе «Яндекс Go» появилась возможность арендовать электросамокат. Кикшеринг доступен только в Москве и лишь в некоторых районах — Хамовники, Якиманка и Арбат. Скоро он появится внутри третьего транспортного кольца Москвы и в некоторых районах за его пределами, а о выходе в другие города не сообщается.



Компания использует брендированную модель Ninebot Max Plus. Прокат электросамоката от «Яндекс.Go» стоит 50 рублей за бронирование и 6 рублей за минуту пользования. До 31 июля за первую поезду 100% оплаты вернётся в качестве бонусных баллов, а за последующие — 25% оплаты. Кэшбэк сохранится и в дальнейшем, но пока не раскрывается, на каких условиях.







Условия аренды: пользователь должен быть старше 18 лет, трезвый и один. Несколько человек не могут ехать на одном самокате. «Яндекс» страхует жизнь, здоровье и гражданскую ответственность пользователя.



Забронировать самокат можно в приложении «Яндекс Go» в разделе «Город». Взять транспорт можно на ближайшей от пользователя парковке, а оставить на парковке по месту прибытия, возвращать его на начальную парковку не нужно.



Предусмотрено ограничение скорости до 10, 15 или 20 километров в час в зависимости от района. Электросамокат не даёт разогнаться сильнее из-за программного ограничения.







